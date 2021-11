Orari MotoGP 2021, GP di Valencia su Sky, TV8 e DAZN

L'ultimo Gran Premio del Campionato di MotoGP 2021 chiuderà la stagione sul circuito Ricardo Tormo di Valencia

Grazie al successo conquistato sul circuito di Portimao nello scorso fine settimana, il nostro Francesco Bagnaia ha regalato alla Ducati il Titolo Costruttori del Campionato di MotoGP 2021: complice anche il ritiro del neo-Campione Quartararo, “Pecco” non ha sbagliato nulla e ha festeggiato il gradino più alto del podio assieme a Joan Mir e al compagno di squadra Jack Miller, bravo a beffare al photofinish la prima delle Honda ufficiali di Alex Marquez.

Con questo risultato la stagione 2021 della massima serie motociclistica potrebbe essere messa definitivamente in archivio… ma fortunatamente c’è ancora un’altra tappa con la quale divertirsi tifando il proprio pilota preferito! Questo weekend, infatti, la MotoGP chiuderà in bellezza con l’ultimo appuntamento di Valencia, che come da tradizione darà spettacolo sul circuito intitolato al pilota spagnolo Ricardo Tormo. L’azione in pista sarà trasmessa in diretta sia dalla piattaforma Sky Sport MotoGP, sia dal canale TV8 del digitale terrestre per quanto riguarda qualifiche e gare.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DELLA COMUNITA’ VALENCIANA

Venerdì 12 novembre

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:55 Prove Libere 2

Sabato 13 novembre

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

13:30-14:00 MotoGP FP4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

Domenica 14 novembre

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara