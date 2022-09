Orari MotoGP 2022, GP del Giappone a Motegi su Sky, TV8 e DAZN

Il Mondiale di MotoGP 2022 entra nella fase finale del Campionato con il "trittico asiatico": questa settimana scatterà il GP del Giappone

Un altro uno-due Ducati: sul MotorLand Aragon le Rosse di Borgo Panigale sono riuscite a centrare i primi due posti di un podio tutto italiano, con Enea Bastianini primo davanti al pilota ufficiale Francesco Bagnaia. Con questo risultato e complice la caduta al primo giro di Fabio Quartararo, il reparto corse bolognese è tornato prepotentemente in lizza per il Campionato Piloti dove potrà dire la sua nel prossimo appuntamento che andrà in scena questo fine settimana (23-25 settembre).

Il Mondiale di MotoGP 2022 si sposta nel Paese del Sol Levante per dar vita al Gran Premio del Giappone sul circuito Twin Ring di Motegi, che sarà trasmesso ovviamente in diretta dal canale ufficiale Sky Sport MotoGP (208) e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre. Qua sotto il time-table aggiornato al fuso orario italiano.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DEL GIAPPONE

Venerdì 23 settembre

08:05-09:20 Prove Libere 1

Sabato 24 settembre

03:50-04:35 MotoGP FP2

05:35-06:15 Moto3 Qualifiche

06:30-07:10 Moto2 Qualifiche

08:05-08:45 MotoGP Qualifiche

Domenica 25 settembre

05:00 Moto3 Gara

06:20 Moto2 Gara

08:00 MotoGP Gara