Orari MotoGP 2022, GP delle Americhe su Sky, TV8 e DAZN

Dall'Argentina il Mondiale di MotoGP 2022 si trasferisce negli Stati Uniti per il GP delle Americhe sul circuito di Austin

Nemmeno il tempo di tirare il fiato per la conclusione del GP d’Argentina che il Mondiale di MotoGP 2022 è già pronto per la prossima tappa prevista dal calendario iridato: il Motomondiale, infatti, si sposta subito questo fine settimana negli Stati Uniti per dare il via al Gran Premio delle Americhe, storica tappa che, come ogni anno, accenderà i motori sul Circuit of The Americas disegnato da Hermann Tilke.

Il Gran Premio delle Americhe della MotoGP 2022 sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport MotoGP (canale 2018), mentre il nostro TV8 sul digitale terrestre si occuperà di proporre la sintesi delle qualifiche e le gare di domenica 10 aprile in differita. Qua sotto il time-table ufficiale.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DELLE AMERICHE

Venerdì 8 aprile

16:55-17:40 Prove Libere 1

21:10-21:55 Prove Libere 2

Sabato 9 aprile

16:55-17:40 MotoGP FP3

19:35-20:15 Moto3 Qualifiche

21:10-21:50 MotoGP Qualifiche

22:10-22:50 Moto3 Qualifiche

23:15 – Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 10 aprile

18:20 Moto3 Gara (in differita TV8 alle 20:05)

20:00 MotoGP Gara (in differita TV8 alle 23:05)

21:30 Moto2 Gara (in differita TV8 alle 21:25)