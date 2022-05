Orari MotoGP 2022, GP di Catalunya al Montmelò su Sky, TV8 e DAZN

Dopo il Mugello, il Mondiale di MotoGP 2022 si sposta in Spagna per il Gran Premio di Catalunya sul circuito del Montmelò

Concluso il bellissimo GP d’Italia con la vittoria della Ducati e del nostro Francesco Bagnaia, il Mondiale di MotoGP 2022 è pronto subito a ripartire con la prossima tappa europea prevista dal calendario. Questo fine settimana il Motomondiale torna in Spagna per dar vita al Gran Premio di Barcellona-Catalunya, che come da tradizione sarà corso sul celebre Montmelò che tutti ricordano nel 2009 per il sorpasso di Valentino Rossi su Jorge Lorenzo all’ultima curva dell’ultimo giro di gara.

Quest’anno, invece, la sfida si consumerà tra il leader della classifica iridata, il Campione del Mondo in carica Fabio Quartararo, e il diretto inseguitore Aleix Espargarò, che sta riportando in buona luce il team Aprilia dopo diversi anni passati nelle retrovie. Tornerà presto al vertice come accaduto ai tempi d’oro della Superbike? Lo scopriremo nel GP di Catalunya, che sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport MotoGP (208) e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI CATALUNYA

Venerdì 3 giugno

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:50 Prove Libere 2

Sabato 4 giugno

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

15:30 – Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8

Domenica 5 giugno

11:00 Moto3 Gara (dalle 14:05 su TV8)

12:20 Moto2 Gara (dalle 15:25 su TV8)

14:00 MotoGP Gara (dalle 17:05 su TV8)