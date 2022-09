Orari MotoGP 2022, GP di Thailandia su Sky, TV8 e DAZN

Il prossimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022 è il GP di Thailandia, al via sul Chang International Circuit di Buriram

Un nuovo appuntamento back-to-back è pronto a dare spettacolo questo fine settimana: dopo lo spettacolare GP del Giappone, il Mondiale di MotoGP 2022 si trasferisce nell’entroterra del Sud-est asiatico e precisamente sul circuito di Buriram (Chang International Circuit), dove domenica 2 ottobre saranno disputate le gare del Gran Premio di Thailandia.

Al ritorno dopo due edizioni annullate a causa della pandemia da Coronavirus, questo appuntamento riproporrà ancora una volta la sfida tra il Campione del Mondo in carica, Fabio Quartararo, e il nostro Francesco Bagnaia: sarà a Buriram il matchpoint della stagione? Lo scopriremo nel GP di Thailandia, che sarà trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport MotoGP (208) e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre. Qua sotto il time-table aggiornato agli orari del fuso orario italiano.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI THAILANDIA

Venerdì 30 settembre

05:50-06:35 Prove Libere 1

10:05-10:50 Prove Libere 2

Sabato 1 ottobre

05:50-06:35 MotoGP FP3

07:35-08:15 Moto3 Qualifiche

08:30-09:10 Moto2 Qualifiche

10:05-10:45 MotoGP Qualifiche (sintesi su TV8 dalle 13:45)

Domenica 2 ottobre

07:00 Moto3 Gara (in differita su TV8 alle 11:15)

08:20 Moto2 Gara (in differita su TV8 alle 12:30)

10:00 MotoGP Gara (in differita su TV8 alle 14:00)