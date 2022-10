Orari MotoGP 2022, GP di Valencia su Sky, TV8 e DAZN

L'ultima tappa del Mondiale di MotoGP 2022 è il Gran Premio di Valencia sul circuito Ricardo Tormo, la sfida finale tra Bagnaia e Quartararo

Il Mondiale di MotoGP 2022 si avvicina all’ultima gara della stagione: questo fine settimana (4-6 novembre) si accenderanno infatti i motori del Gran Premio di Valencia, gran finale di Campionato che potrebbe far davvero esultare gli appassionati della Ducati dopo 15 anni di “astinenza” dall’ultimo successo messo in cassaforte dall’australiano Casey Stoner.

Grazie alla vittoria di Sepang, il nostro Francesco Bagnaia è in testa alla classifica con 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo e questo lo vede come il favorito dei pronostici per riportare l’alloro iridato a Borgo Panigale. Riuscirà il pilota torinese a compiere quest’impresa? Lo scopriremo nell’imminente Gran Premio di Valencia, che sarà trasmesso in diretta dal canale Sky Sport MotoGP (208) e in differita dal canale TV8 del digitale terrestre.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI VALENCIA

Venerdì 4 novembre

09:55-10:40 Prove Libere 1

14:10-14:50 Prove Libere 2

Sabato 5 novembre

09:55-10:40 MotoGP FP3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (differita su TV8 dalle 16:30)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

Domenica 6 novembre

11:00 Moto3 Gara (in differita su TV8 alle 14:15)

12:20 Moto2 Gara (in differita su TV8 alle 15:30)

14:00 MotoGP Gara (in differita su TV8 alle 17:15)