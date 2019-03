Peugeot Competition al Ciocco 2019 – Debutto emozionante per il 208 Rally Cup TOP

Al Ciocco vince Nicelli all’ultima prova speciale

Non poteva esserci inizio più promettente per il Peugeot Competition 208 Rally Cup TOP, la serie principale della quarantesima edizione del Peugeot Competition, il trofeo promozionale promosso da Peugeot Italia per i suoi Clienti sportivi.

Sulle impegnative strade della Garfagnana, gli otto aspiranti campioni 2019 hanno dato vita ad un confronto di altissimo livello e ricco di colpi di scena, con il Campione d’Italia Paolo Andreucci, nel nuovo ruolo di Coach dei piloti Peugeot, a seguirli sulle prove speciali e a dispensare loro preziosi consigli.

Alla fine l’ha spuntata, proprio sull’ultima delle 15 prove speciali in programma, il pavese Davide Nicelli che ha preceduto il modenese Giacomo Guglielmini – vincitore della Power Stage – ed il piacentino Giorgio Cogni.

La gara si era subito aperta nel segno di Michele Griso, ma anche delle prime sorprese. Guglielmini arrivava in ritardo di 3’ al controllo orario del riposo notturno del venerdì: 30” di penalità che alla fine sono risultati determinanti, visti gli 11” che lo hanno diviso dal vincitore. Alessandro Nerobutto per un testa-coda sulla speciale spettacolo sul lungomare di Forte dei Marmi perdeva qualche secondo ma, soprattutto, incisività.

Il vicentino Griso, molto efficace, ha mantenuto costantemente il primato ma senza mai riuscire a scrollarsi di dosso i rivali mentre, con il passare del tempo, anche i due debuttanti con la vettura, Cogni e Christopher Lucchesi jr., diventavano sempre più brillanti e Guglielmini si scatenava nel tentativo di rimontare.

A metà gara uscivano rocambolescamente di scena Jacopo Trevisani e Lucchesi: entrambi per perdita di una ruota dovuta ad un errore di montaggio.

All’ultima prova speciale l’ultimo ribaltone. Il leader Michele Griso per un guasto perdeva parecchi minuti dando via libera a Nicelli che, a sua volta, resisteva all’ultimo attacco di Guglielmini. Buon risultato anche per Patrizia Perosino, che ha conquistato punti preziosi anche per il Tricolore femminile.

La classifica dopo il Rally Il Ciocco: 1. Davide Nicelli e Giacomo Guglielmini 11 punti; 3. Giorgio Cogni 6; 4. Alessandro Nerobutto 5; 5. Patrizia Perosino 3; 6. Michele Griso 2.

IL 208 RALLY CUP TOP IN BREVE