9° Raduno ufficiale – Domenica 19 Dicembre 2021 – Gambolò (PV)

Ciao a tutti! Anche per quest'anno si rinnova l'incontro per il raduno di Natale. Domenica 19 Dicembre ci rivedremo presso l'agriturismo CASCINA BARACCA Ci troveremo dalle 11,30 alle 12,30 nel giardino/parcheggio per entrare poco dopo, il menù sarà a prezzo fisso di 35 euro Date conferma al più presto, ci sono già diverse prenotazioni di altri gruppi e se vi vorrete aggiungere all'ultimo momento potrebbe essere troppo tardi... Grazie!!

Volendo è possibile anche soggiornare per chi arrivasse da più lontano , ci sono 6 camere https://agriturismobaracca.com/bed-breakfast/

Menù

Antipasti:

Tagliere di salumi (salame, pancetta, bresaola di manzo al vino rosso)

Fior di Caprino di latte vaccino con composta del frutteto

Polentina ai funghi con cuore fondente al burro e salvia

Pasticcio di bue in coccio

Primi:

Risotto con pasta di salame e fagiolini dell’occhio (Riso Carnaroli semintegrale di coltivazione diretta)

Maccheroncini all’uovo con fonduta di taleggio e noci

Secondo di carne a km zero

Brasato di manzo

Contorno:

Polenta

Dolce:

Dolce della casa

Acqua, vini in bottiglia dell’Oltrepò pavese (1 bottiglia ogni 3 persone)

Limoncello, caffè

Menù alla carta per bambini fino ai 12 anni

Primi a scelta

Tagliere di salame e prosciutto cotto € 6

Pasta all’uovo fatta in casa all’olio o al burro € 6

Pasta all’uovo fatta in casa al ragù € 8

Pasta all’uovo fatta in casa al sugo € 8

Lasagnetta al ragù € 8

Secondi a scelta

Cotoletta impanata con patate al forno € 8

Hamburger con patate al forno € 8

Polpette con patate al forno € 8

Gelato artigianale al fior di latte € 4

Bibite e acqua

Le coordinate per il navigatore: 45°16’10.6″N 8°55’45.7″E

per maggiori informazioni vai a questo link