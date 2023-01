A Milano il prezzo dei biglietti ATM aumenta a 2,20 Euro

I ticket per il trasporto pubblico a Milano passano da 2 a 2,20 Euro: quelli "vecchi", però, sono validi fino al prossimo 10 marzo

Come vi abbiamo anticipato poco tempo fa, per la città di Milano il 2023 segna innanzitutto un aumento del costo dei biglietti per usufruire del trasporto pubblico locale. Con la fine delle festività natalizie, i tagliandi ATM ora sono aumentati dai precedenti 2 Euro a ticket agli attuali 2,20 Euro per quanto riguarda le aree metropolitane più vicine, che inesorabilmente salgono ancora se è necessario raggiungere le zone più lontane come riportato dalla cartina che vi proponiamo in coda all’articolo.

L’aumento in questione riguarda sia i biglietti ordinari da corsa singola che quelli a durata maggiore, vale a dire il biglietto giornaliero, quello valido 3 giorni e i carnet da 10 ticket. Entrando nello specifico, per le zone Mi1-Mi3 il tagliando ATM sale quindi a 2,20 Euro, mentre per raggiungere quelle più distanti (fino alla Mi9) si passa a 4,80 Euro. Sempre facendo riferimento alla fascia Mi1-Mi3, il giornaliero incrementa a 7,60 Euro, quello 3 giorni a 13 Euro e il carnet da dieci corse a 19,50 Euro. Rimangono invariati invece i prezzi degli abbonamenti mensili e annuali, sempre stabili rispettivamente a 39 e 330 Euro.