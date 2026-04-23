Volkswagen ID.3 Neo 2026: caratteristiche, autonomia e novità della compatta elettrica

La Volkswagen ID.3 Neo rappresenta un aggiornamento rilevante per la compatta a zero emissioni che ha inaugurato nel 2019 la nuova fase elettrica della Casa tedesca. Con questo restyling, il marchio introduce una serie di interventi mirati su design, interni e tecnologia.

Il rinnovamento coinvolge diversi aspetti, tra cui autonomia aumentata, abitacolo riprogettato e sistemi di assistenza alla guida più evoluti. La vettura si inserisce in un percorso di ampliamento dell’offerta elettrica, anticipando soluzioni destinate anche ai prossimi modelli della gamma ID.

Volkswagen ID.3 Neo 2026: un design funzionale

Con la Volkswagen ID.3 Neo, la Casa di Wolfsburg introduce un’evoluzione del linguaggio stilistico che sarà estesa ai prossimi modelli. Il nuovo corso si basa sui principi “Pure Positive” e “True Volkswagen”, con l’obiettivo di rendere più riconoscibile e coerente il design della gamma.

Il frontale viene rivisto con una struttura più ordinata, caratterizzata da elementi orizzontali e da una firma luminosa che unisce i fari anteriori. Il logo illuminato è integrato in una superficie che contribuisce a rendere l’illuminazione più uniforme.

Le modifiche interessano anche il profilo laterale, dove compaiono nuovi cerchi in lega e una finitura delle superfici meno contrastata rispetto al passato. Questa scelta prosegue nella zona posteriore, con il portellone ora in tinta con la carrozzeria, eliminando le soluzioni bicolore adottate in precedenza.

Volkswagen ID.3 Neo 2026: abitacolo e dimensioni

All’interno della Volkswagen ID.3 Neo, resta centrale la gestione degli spazi, uno degli elementi chiave del progetto. La vettura misura 4,29 metri in lunghezza, 1,81 metri in larghezza e 1,55 metri in altezza, con un passo di 2,76 metri, proporzioni che favoriscono un abitacolo ampio in rapporto agli ingombri esterni.

La capacità del bagagliaio parte da 385 litri, mentre la configurazione tecnica con motore elettrico e trazione posteriore consente di avanzare l’abitacolo, migliorando lo spazio a disposizione dei passeggeri. Una soluzione che continua a rappresentare un punto distintivo per questo modello.

Le novità principali riguardano la qualità percepita e l’ergonomia. Nell’abitacolo vengono introdotti materiali rivisti e una maggiore presenza di comandi fisici, in risposta alle richieste degli utenti. I sistemi digitali restano centrali, con strumentazione e infotainment aggiornati, che includono anche richiami grafici ai modelli storici del marchio.

Volkswagen ID.3 Neo 2026: motorizzazioni e autonomia

La Volkswagen ID.3 Neo mantiene la configurazione con trazione posteriore e motore elettrico collocato al retrotreno, proposta in abbinamento a tre diversi tagli di batteria. L’offerta si articola per livelli di potenza e capacità, con soluzioni pensate per coprire esigenze differenti in termini di utilizzo e percorrenza.

La versione d’ingresso adotta una batteria da 50 kWh con chimica LFP, associata a un motore da 170 CV e un’autonomia dichiarata fino a 417 km WLTP. Salendo di livello si trova una variante da 190 CV con accumulatore da 58 kWh, per un’autonomia che raggiunge i 494 km WLTP. Al vertice della gamma si posiziona la configurazione da 231 CV, abbinata a una batteria da 79 kWh, con percorrenza fino a 630 km WLTP.

Per quanto riguarda la ricarica, le versioni con batterie da 50 e 58 kWh supportano una potenza massima di 11 kW in corrente alternata e fino a 105 kW in corrente continua. La variante con batteria da 79 kWh mantiene gli 11 kW in AC, ma incrementa la ricarica rapida fino a 183 kW in DC.

Volkswagen ID.3 Neo 2026: allestimenti, dotazioni e prezzi

La gamma della Volkswagen ID.3 Neo viene riorganizzata con tre livelli di allestimento: Trend, Life e Style, che sostituiscono le precedenti versioni. Tutte le varianti condividono una dotazione di serie già completa, con sistemi di assistenza alla guida e tecnologie digitali aggiornate.

L’allestimento Trend include elementi come comandi vocali evoluti, connettività per smartphone, climatizzatore automatico e principali sistemi di assistenza, tra cui ACC, mantenimento di corsia e frenata automatica di emergenza. La versione Life aggiunge dotazioni come cerchi in lega da 18 pollici, ricarica wireless per dispositivi mobili e climatizzatore a due zone.

Al vertice si colloca l’allestimento Style, che introduce contenuti più avanzati, tra cui fari Matrix LED, interni più curati e ulteriori sistemi di comfort e personalizzazione, con la possibilità di integrare optional come assetto adattivo e sterzo progressivo.

Al momento, il costruttore teutonico non ha comunicato il listino prezzo, ma la prevendita è fissata per il mese di aprile, con il lancio ufficiale sul mercato a luglio.