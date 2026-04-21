Lancia Ypsilon Turbo 100 2026: motore a benzina da 101 CV, cambio manuale e prezzo accessibile

Lancia lancia a Milano la nuova Ypsilon Turbo 100, versione equipaggiata con motore 1.2 turbo benzina da 100 CV, cambio manuale a sei marce e trasmissione a catena. Si tratta della configurazione più accessibile della gamma.

La nuova proposta si affianca alle varianti ibride ed elettriche già disponibili e segna l’ingresso della compatta anche nell’offerta con motorizzazione benzina. Il prezzo di listino parte da 22.200 euro.

Lancia Ypsilon 2026: motore e prestazioni

Al centro della Lancia Ypsilon Turbo 100 c’è un motore tre cilindri 1.2 turbo benzina da 101 CV (74 kW) e 1.199 cm³, con una coppia massima di 205 Nm a 1.750 giri/min. Il propulsore adotta un turbocompressore a geometria variabile per migliorare la risposta ai bassi regimi.

Le prestazioni dichiarate indicano uno 0-100 km/h in 10,2 secondi e una velocità massima di 194 km/h. Sul fronte tecnico sono presenti soluzioni come l’iniezione diretta ad alta pressione a 350 bar, il ciclo Miller e interventi su attriti e combustione per ottimizzare l’efficienza.

Lancia Ypsilon 2026: impostazione tecniche e versioni

La trasmissione è affidata a una catena di distribuzione, scelta orientata alla durata e alla gestione della manutenzione. Il programma di sviluppo ha previsto oltre 30.000 ore di test al banco e più di 3 milioni di chilometri su vetture prototipo.

La manutenzione è prevista con intervalli fino a 25.000 km o due anni, mentre a livello di abitacolo viene introdotta una revisione del tunnel centrale, ora dotato di un vano portaoggetti al posto del precedente tavolino multifunzione.

Con l’introduzione di Ypsilon Turbo 100, la gamma ora si articola su tre motorizzazioni, in linea con la strategia multi-energia del marchio. Accanto alla nuova versione a benzina con cambio manuale a sei marce, restano disponibili la variante ibrida mild hybrid e la Ypsilon elettrica.

Lancia Ypsilon 2026: prezzo e soluzioni finanziarie

Con la Ypsilon Turbo 100, Lancia introduce una proposta di accesso alla gamma con un posizionamento più competitivo rispetto alle varianti ibride. La nuova motorizzazione è disponibile su tutti gli allestimenti e si colloca con un prezzo inferiore di circa 3.000 euro rispetto alle corrispondenti versioni mild hybrid.

La gamma parte da 22.200 euro chiavi in mano per la versione standard, mentre gli allestimenti LX e HF Line con motore Turbo 100 sono proposti a 25.200 euro, inclusa la messa su strada. Sono previste anche soluzioni finanziarie dedicate che abbassano il prezzo di ingresso fino a 15.950 euro, con rate mensili da 99 euro.