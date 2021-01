A Vallelunga nasce la prima scuola guida per auto elettriche

Guidare una vettura elettrificata non è esattamente uguale a portare un'auto convenzionale: per questo motivo Nissan e Unasca hanno creato il primo corso di guida dedicato sull'Autodromo di Vallelunga

Per quanto possiamo darvi consigli di guida “a parole”, i nostri articoli potranno veramente tornarvi utili solo se messi in pratica in un ambiente controllato come quello di un circuito: soprattutto quando si tratta di auto elettriche, dal momento che il loro comportamento su strada è del tutto diverso da quello di una vettura convenzionale a motore endotermico. Se non ne avete mai provata una, la coppia immediata che fornisce il suo motore a batterie potrebbe cogliervi impreparati, così come il sistema di frenata rigenerativa che si attiva ogni qualvolta entrate in fase di decelerazione o premete il pedale del freno.

Queste, in realtà, sono solo alcune delle differenze a cui prestare attenzione quando ci si mette al volante di questi prodigi della tecnica: tutte le altre, invece, vanno scoperte un passo alla volta aumentando la propria esperienza di guida, magari iscrivendosi a un corso specifico come quello che Nissan e Unasca (l’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) hanno voluto creare di recente presso l’Autodromo di Vallelunga. Di cosa si tratta? Di una “scuola guida” composta da una parte teorica in aula e da una parte pratica, che assicura la giusta formazione per tutti coloro che, un giorno, vogliono diventare istruttori qualificati Unasca di questo tipo di veicoli.

Questi, a loro volta, trasmetteranno la loro conoscenza agli oltre tremila trainer delle autoscuole associate a tale progetto, che come abbiamo detto prevede inizialmente una fase di studio teorico sulle caratteristiche delle auto elettriche: in aula verranno precisate le peculiarità di un motore a batterie (autonomia, ricarica con le specifiche colonnine e manutenzione), così come le differenze di questa tecnologia con i tradizionali propulsori a combustione. Non mancherà, ovviamente, anche un approfondimento sui costi di gestione e sull’aspetto normativo di questi veicoli, che oggi sono protagonisti di vari incentivi governativi come l’esenzione del bollo per cinque anni, la sosta gratuita nelle aree blu e l’accesso senza restrizioni nelle ZTL.

La seconda parte del corso, invece, sarà prevalentemente pratica e si svolgerà presso l’Autodromo di Vallelunga: qui la protagonista su cui “mettere le mani” sarà la Nissan Leaf, con la quale si potrà prendere confidenza non solo con la tecnica di guida necessaria per essere portata su strada, ma anche con gli indispensabili sistemi di ricarica (standard e Fast Charge) introdotti per ripristinare l’energia del suo pacco batterie. Tutte le prove saranno condotte in un ambiente sicuro e monitorato, grazie alla presenza degli istruttori del Centro di guida sicura Aci-Sara di Vallelunga.