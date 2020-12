Nissan Leaf: tante novità in arrivo per il 2021

Il 2021 porterà tante novità nel settore dell’auto, nonostante un 2020 inevitabilmente condizionato dalla pandemia. Tra i modelli più attesi c’è anche la Nissan Leaf che si presenterà con importanti aggiornamenti sotto l’aspetto della tecnologia a bordo e della sicurezza. Nissan Leaf: le novità per il modello 2021 Nissan Leaf è pronta ad arrivare nei […]

Nissan Leaf: le novità per il modello 2021

Nissan Leaf è pronta ad arrivare nei concessionari della rete. Lo farà in silenzio, come caratteristica delle vetture a zero emissioni, ma con la voglia di lasciare un segno importante sul mercato. La prima novità è rappresentata dall’introduzione dei servizi hotspot In-Car Wi-Fi forniti da Orange, che prevedono quattro possibili piani di attivazione, piena copertura in autostrada e navigazione affidabile ad alta velocità, per avere un punto d’accesso o internet o permettere ai passeggeri di poter vedere un film in streaming (possibilmente durante le soste). Ma non è tutto: sulla nuova Leaf è stato implementato un sistema di avviso e intervento sull’angolo cieco, di serie sia nelle versioni con batterie da 40 e da 62 kWh, capace di attivare automaticamente i freni per riportare il veicolo in carreggiata quando rileva una situazione di potenziale pericolo.

Una menzione la merita anche lo specchietto retrovisore intelligente con retrocamera a colori in versione Tekna, che garantisce al guidatore una sorta di visuale ad ampio spettro per mezzo del display LCD integrato nello specchietto retrovisore. La vettura consente di regolare in altezza e in profondità il piantone dello sterzo. L’app Nissan Connect Services permette di controllare molte informazioni, tra cui la ricarica della batteria, il sistema di climatizzazione (gestibile da remoto), l’apertura e la chiusura delle portiere (anche questi gestibili a distanza).

Nissan Leaf 2021: quanto costa

Novità anche per quanto riguarda le colorazioni. Nissan Leaf sarà disponibile nella tinta Gray, in abbinamento col tetto Black Metallic. L’auto, in arrivo in Italia da gennaio 2021, sarà in vendita nella versione Acenta, e con batteria da 40 kWh, a un prezzo si di 21.800 euro, al netto dei 13.500 di ecobonus previsti in caso di rottamazione e incentivi Nissan, o con rate mensili da 159 euro grazie al programma Intelligent Buy.