Abarth Pulse: lo Scorpione a ruote alte arriva a fine 2022

Derivato dall'omonimo modello Fiat, la Pulse "vitaminizzata" debutterà entro fine anno nei mercati di Sud America e America Latina

Sembrava che il suo sviluppo fosse già finito… e invece in questi giorni è arrivata la conferma del suo arrivo per la fine dell’anno, anche se come esclusiva per il Brasile e il mercato sud-americano. Stiamo parlando della Fiat Pulse in versione Abarth, quella più adrenalinica e sportiva che saprà distinguersi non solo per le sue prestazioni ma anche per un’estetica ricca di dettagli in stile racing.

Come potete osservare anche voi dalle immagini presenti in gallery, la Abarth Pulse proporrà una livrea bianca con decalcomanie rosse nella parte inferiore del paraurti, in quella delle fiancate e sulle calotte degli specchietti retrovisori, assieme all’inconfondibile logo dello “Scorpione” sulla mascherina frontale, nella zona superiore ai passaruota e sul portellone posteriore (come scritta in nero opaco). Non mancano, ovviamente, i cerchi in lega neri, così come il doppio terminale di scarico cromato e le prese d’aria specifiche per questa versione.

Qualche dato sul motore? Per il momento Abarth non ha fornito alcun dettaglio ufficiale sul motore della Pulse destinata al Brasile, anche se le voci di corridoio insistono sulla presenza sotto il cofano di un 1.3 Litri turbo-benzina da almeno 180 cavalli – decisamente più potente del FireFly da 107 CV e del Turbo Air Flex da 130 CV che accompagnano la Pulse “normale” brandizzata Fiat.