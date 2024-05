Giannini Spettacolo: l’esclusiva Abarth 500 da 250 CV e 280 km/h

Giannini, storico tuner e carrozziere romano, ha presentato il suo ultimo progetto esclusivo con il nome di Giannini Spettacolo. Si tratta di una vettura nata grazie alla collaborazione tra l’azienda romana, Impero di Fabrizio Grandi e il Gruppo Maestri.

Saranno prodotti solo 200 esemplari (più uno riservato ai giornalisti) presso l’ex stabilimento di Pininfarina presente tra Torino e Grugliasco. Sotto il cofano è presente il motore T-Jet a quattro cilindri da 1.4 litri da 250 CV di potenza e 360 Nm di coppia massima.

Grazie a una serie di modifiche apportate da Giannini (che riguardano turbina, intercooler e centralina ad hoc), la speciale Abarth 500 è in grado di raggiungere una velocità massima di 280 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi. La nuova Spettacolo viene proposta sia con cambio manuale che con trasmissione MTA a 5 rapporti.

Modifiche interne ed esterne

A livello estetico, troviamo delle carreggiate più larghe di 40 mm, delle portiere a forbice, delle prese d’aria a griglia sulla parte frontale (che lasciano intravedere il propulsore), dei copricerchi in fibra di carbonio da 18” presenti su cerchi in lega da 17” all’anteriore e da 18” al posteriore e la mancanza di un portellone in favore di un’apertura a baule.

Nell’abitacolo della nuova Giannini Spettacolo abbiamo sedili rivestiti in pelle, due gusci monoscocca di carbonio in stile racing al posto della classica panca posteriore e altri dettagli unici firmati Giannini. La vettura viene proposta nelle versioni Elegante, Sportiva e Race ad un prezzo di partenza di 133.000 euro. Parteciperà anche al campionato Time Attack Italia 2024 assieme alla team Old School Garage.

