Abarth Fastback: debutta il nuovo SUV coupé dello Scorpione

Abarth ha ampliato la sua gamma in Brasile con il lancio del nuovo Abarth Fastback, la versione sportiva del Fiat Fastback. Questa novità segue il successo del Pulse, affermando la crescente espansione della famiglia dello Scorpione.

Ad enfatizzare l’identità di Abarth, occorre ricordare il forte legame del marchio con lo scorpione, simbolo emblematico. La connessione non è casuale: Carlo Abarth nacque il 15 di novembre, sotto il segno dello scorpione. E, non a caso, l’Abarth Pulse – primo SUV del brand – è stato lanciato nel novembre 2022. Quest’anno, il 26 ottobre, il mercato brasiliano accoglie l’Abarth Fastback.

Sebbene il marchio torinese sia tornato in Brasile solo l’anno scorso, la sua presenza e influenza nel paese non sono affatto nuove. In passato, il Brasile ha già visto modelli come la Stillo nel 2002 e l’iconica 500 Abarth nel 2014. Il nuovo SUV coupé è destinato a catturare l’attenzione ovunque vada.

Viene prodotto a Betim

Prodotto nello stabilimento Stellantis di Betim, il nuovo modello conserva le caratteristiche distintive dei SUV coupé, arricchite dal tocco distintivo dello Scorpione. Non mancano le dotazioni. Infatti, abbiamo un sistema di infotainment con display touch da 10.1 pollici, paddle al volante per una guida sportiva, vari sistemi di assistenza avanzata alla guida e molto altro ancora, evidenziando la dedizione della casa automobilistica torinese alla tecnologia e all’innovazione.

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth in Sud America, ha sottolineato la natura rivoluzionaria del nuovo Fastback by Abarth: “Abbiamo fuso un marchio leggendario con un modello inimitabile, creando un SUV che incarna l’essenza dello scorpione. L’introduzione dell’Abarth Fastback segna l’inizio di una nuova era per il brand in Brasile”.

Il mercato dei SUV ha registrato una crescita esponenziale, con una market share del 36% a livello generale. Considerando i B-SUV, tra cui Pulse e Fastback, Fiat domina già il mercato con un 16%. L’obiettivo di Abarth è elevare ulteriormente gli standard, offrendo esclusività e prestazioni d’élite.

Dal 26 ottobre, gli appassionati possono ammirare e provare il nuovo modello sportivo negli oltre 70 punti vendita sparsi in tutto il Brasile. Queste sedi incarnano non solo il logo dello Scorpione, ma anche l’intera identità del marchio, accogliendo i fan con professionalità e competenza.

Fino a 185 CV di potenza massima

Il cuore dell’Abarth Fastback è indubbiamente la sua prestazione. Il brand torinese ha equipaggiato questo modello con il motore turbo T270, che si distingue come il più potente della sua categoria. Parliamo di 180 CV con benzina e 185 CV con etanolo, oltre a una coppia massima di 270 Nm.

Con simili specifiche, non sorprende che scatta da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h quando alimentato ad etanolo. Il suo rapporto peso/potenza è di 7 kg/CV.

Alla base c’è la piattaforma MLA

Il nuovo SUV coupé sportivo è stato progettato con precisione chirurgica. Sviluppato sulla piattaforma MLA, ha subito specifiche calibrazioni sia del motore che del cambio. Ciò ha permesso di avere cambi di marcia più veloci e una guida più sportiva. La direzione è decisamente più diretta, con cerchi da 18”, più leggeri e larghi, abbinati a pneumatici ad alta aderenza.

Non si può parlare di Abarth senza menzionare il distintivo sound sportivo delle sue auto. Il nuovo Fastback non fa eccezione con un impianto di scarico modificato, che prevede un doppio terminale, dando vita a un ruggito inconfondibile.

Per quanto riguarda le sospensioni, la casa automobilistica torinese ha fatto delle scelte audaci. Le sospensioni sono state riviste per offrire maggiore stabilità, con una minore altezza da terra di 5 mm rispetto al Fiat Fastback. Le molle sono state rinforzate, con gli ammortizzatori ora fino al 21% più stabili. Le sospensioni anteriori, grazie a una nuova geometria, garantiscono una dirigibilità ancora migliore.

Tre modalità di guida disponibili

Con un’altezza da terra di 215 mm e angoli di attacco e uscita di 20° e 23° rispettivamente, il nuovo Abarth Fastback non dimentica le sue radici da SUV. A conferma delle sue prestazioni sportive, risponde fino al 49% più rapidamente rispetto alla versione di Fiat. Viene fornito con un cambio automatico a 6 marce e tre modalità di guida: Normale, Manuale Poison.

Quest’ultima, attivabile tramite un esclusivo pulsante rosso presente sul volante, offre una guida ancor più decisa. Tale modalità si caratterizza per una calibrazione del cambio ultra-sportiva, con cambi di marcia più veloci e riduzione automatica durante la frenata.

Si aggiunge a ciò una distribuzione dinamica della coppia durante le curve, rendendo il veicolo decisamente provocatorio. Ma non è tutto: i controlli di trazione e stabilità in modalità Poison sono meno invasivi, permettendo una guida più spinta.

Il design

Abarth si è sempre distinta per l’unicità e l’eleganza del design italiano, e l’Abarth Fastback non fa eccezione in questo ambito. L’esterno si fa notare immediatamente per i suoi tocchi distintivi. La predominanza del colore rosso spicca in particolare sui cerchi e sull’ala anteriore.

In contrasto, gli specchietti retrovisori esterni hanno delle calotte nere, indipendentemente dalla colorazione scelta. Ovviamente, i badge Abarth brillano sulla fiancata e sulla parte anteriore dell’auto. Non passa inosservata anche la bandiera Fiat sulla griglia, un omaggio alle radici italiane condivise da Fiat e Abarth.

L’abitacolo

Ma non è solo il design esterno che colpisce. L’abitacolo del nuovo Fastback sportivo è un richiamo costante alla sua natura di SUV ad alte prestazioni. Gli interni scuri, inclusa la copertura del tetto, emettono un’aura di raffinatezza, accentuata da dettagli in rosso che si contrappongono magnificamente alla sua finitura premium.

Il cruscotto presenta un rivestimento che imita la fibra di carbono mentre il volante in pelle traforata e i sedili in pelle ecologica con cuciture rosse non solo esaltano l’estetica, ma sono anche garanzia di comfort e lusso. E, come tocco finale, il badge Abarth sul cruscotto conferma l’identità distintiva del veicolo. Un dettaglio interessante: sia all’interno che all’esterno, si possono scoprire ben 13 scorpioni.

Per quanto riguarda i dettagli estetici più tecnici, l’Abarth Fastback coniuga perfettamente sportività e lusso. L’aerodinamica è migliorata dallo spoiler posteriore mentre l’esclusivo tetto nero e i cerchi da 18” conferiscono un ulteriore tocco di eleganza. Il wide blade sopra i fari anteriori è rivestito in fibra di carbono, rafforzando l’impressione di un veicolo robusto e sofisticato.

Per quanto riguarda le colorazioni, il nuovo modello è disponibile in Bianco Banchisa, Grigio Strato, Nero Vulcano e Rosso Montecarlo, tutte arricchite da dettagli rossi. Parlando di tecnologia, il costruttore torinese ha integrato la sua piattaforma di servizi connessi Connect////Me. Questa offre oltre 30 funzionalità pensate per rendere la guida più interattiva e soddisfacente.

Una delle sue caratteristiche più apprezzate è la presenza di palette al volante, posizionate strategicamente dietro il volante. Questo sistema permette di cambiare marcia con un semplice tocco, garantendo al conducente una guida più reattiva e precisa.

Il brand di Stellantis non ha trascurato l’aspetto multimediale. Il quadro strumenti digitale da 7 pollici è specifico per Abarth, mostrando diverse informazioni importanti. Per non parlare del sistema di infotainment da 10.1 pollici, che comprende Android Auto e Apple CarPlay. Il veicolo è anche dotato di un caricatore wireless per smartphone compatibili e di porte USB-A e USB-C.

Focus sulla sicurezza

Passando alla sicurezza, il nuovo Abarth Fastback è equipaggiato con vari sistemi avanzati di assistenza alla guida. Questi includono l’allerta di collisione frontale, la frenata autonoma d’emergenza e altri sistemi per garantire la massima sicurezza durante la guida.

A questi si aggiunge l’ESP e i sensori di pioggia e luminosità che adeguano automaticamente fari e tergicristalli. La frenata è potenziata dall’ABS con EBD, assicurando interventi rapidi e sicuri in qualsiasi condizione. Offre anche varie comodità come l’aria condizionata automatica digitale, l’illuminazione Full LED, il sistema Keyless Entry’n’Go con avviamento a distanza, il freno di stazionamento elettronico e vari airbag frontali e laterali.

I prezzi

Di seguito riportiamo i prezzi della gamma Fastback proposta in Brasile: