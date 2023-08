Nuova Abarth 600: in arrivo la versione sportiva della Fiat 600e

Abarth lancerà nel corso del 2025 la sua seconda auto sportiva 100% elettrica con il nome di Abarth 600. Come suggerito, si baserà sulla nuova Fiat 600e e andrà ad affiancarsi alla 500e lanciata qualche anno fa.

Il 2025 segnerà l’arrivo della nuova Abarth 600, la seconda auto 100% elettrica del produttore torinese, che erigerà le proprie fondamenta sulla recente Fiat 600e. Questo modello non solo onorerà la tradizione sportiva dello Scorpione, ma segnerà anche il passo verso un’evoluzione ecosostenibile.

Dopo il lancio nel 2020 dell’Abarth 500e, la nuova 600 sportiva promette di superare le specifiche del modello attuale. Come promemoria, la 500e propone 155 CV (113,7 kW) di potenza, 235 Nm di coppia massima, 7 secondi per accelerare 0 a 100 km/h e una batteria da 42 kWh con autonomia di 320 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica.

Dovrebbe sviluppare oltre 180 CV di potenza

Le ultime indiscrezioni hanno rivelato oltre 180 CV e oltre 300 Nm per la nuova Abarth 600, che le consentirebbe di toccare i 100 km/h in meno di 8 secondi e raggiungere una velocità massima superiore ai 160 km/h. La batteria dovrebbe offrire almeno 50 kWh di capacità, garantendo un’autonomia che supera i 400 km sempre nel ciclo WLTP.

Guardando un attimo al passato, la denominazione Abarth 600 non è affatto nuova. Fa eco alla leggendaria Fiat-Abarth 600 del 1956, realizzata da Carlo Abarth e basata proprio sulla Fiat 600. La storica vettura proponeva circa 30 CV di potenza e raggiungeva i 130 km/h di velocità di punta.

Parlando della prossima 600 con Autocar, Olivier Francois – CEO di Fiat e Abarth – ha affermato con autorevolezza: “È logico”, suggellando la certezza dell’arrivo del modello.

Sarà riconoscibile anche per il suo design sportivo e aggressivo

Oltre ad essere la versione sportiva del B-SUV di Fiat, la nuova 600 sarà riconoscibile per il suo design grintoso, per vari dettagli come l’iconico Scorpione sul cofano, per le prese d’aria anteriori, per le minigonne laterali, per lo spoiler posteriori, per i cerchi da 17/18” e per i finti terminali di scarico cromati.

L’abitacolo sfoggerà sedili sportivi, volante in pelle con cuciture rosse, pedaliera in alluminio e cruscotto digitale. Infine, la sfida che attende la nuova Abarth 600 non sarà semplice. Nel mercato delle auto sportive a zero emissioni, dovrà confrontarsi con artisti del calibro di Mini Cooper SE e Honda e.