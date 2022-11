Abarth Pulse SUV: le immagini degli interni e dell’abitacolo

La Casa dello Scorpione ha rilasciato le prime immagini degli interni dell'Abarth Pulse, ormai prossimo al debutto sul mercato brasiliano

Manca veramente poco al debutto (per ora solo in Brasile) della nuova Abarth Pulse, versione “vitaminizzata” del modello Fiat che si appresta a rinvigorire il mercato sud-americano a partire dalle prossime settimane. Si tratta di un lancio molto importante per il marchio dello Scorpione, che per l’occasione ha rilasciato anche qualche foto degli interni in cui si notano diversi dettagli esclusivi tipici della Casa italiana.

L’abitacolo è dominato da rivestimenti in ecopelle nera impreziositi in diversi punti “strategici” da cuciture rosse presenti a livello del bracciolo anteriore, del volante e del pomello del cambio. Non manca, ovviamente, il marchio dello scorpione, che identifica in maniera inequivocabile l’indole sportiva di questa vettura. Qualche indizio sulla sua scheda tecnica? Sotto il cofano dovrebbe trovare posto un 1.3 Litri turbo-benzina da almeno 180 cavalli, ma per tutti i dettagli del caso dovremo attendere il debutto ufficiale (per fortuna ormai alle porte…).