Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023: svelato il listino prezzi del restyling

Il marchio di Arese ha dato il via agli ordini del restyling 2023 di Giulia e Stelvio: prezzi a partire da 47.050 Euro e 53.150 Euro

Dopo la presentazione avvenuta lo scorso mese di ottobre, il marchio Alfa Romeo ha presentato il listino prezzi al pubblico delle nuove Giulia e Stelvio 2023, sottoposte a un ultimo restyling che le vede avvicinarsi esteticamente agli elementi di design visti sulla nuova Tonale. Gli ordini sono quindi finalmente aperti su tutti e quattro gli allestimenti previsti (Super, Sprint, Ti e Veloce) e sulle tre motorizzazioni condivise disponibili (due turbo-diesel e una turbo-benzina).

Partendo dalla versione entry-level, l’allestimento Super mette a disposizione i cerchi da 17”, i nuovi fari Full LED Matrix adattivi, il Digital Cockpit da 12,3”, il sistema infotainment con schermo da 8,8” provvisto di compatibilità Apple CarPlay – Android Auto, i rivestimenti in tessuto nero per i sedili regolabili elettricamente e, tra gli ADAS, il cruise control adattivo con frenata automatica d’emergenza.

Il gradino successivo è l’allestimento Sprint, che aggiunge i cerchi da 18”, i rivestimenti in tessuto tecnico per i sedili, finiture specifiche sulla calandra e il monitoraggio degli angoli ciechi. La versione Ti si caratterizza per gli inserti in legno sulla plancia, mentre la Veloce prevede i cerchi da 19”, il differenziale posteriore e diversi elementi in alluminio su tutta la carrozzeria.

Al loro fianco sarà disponibile anche la versione speciale Competizione, che utilizza la base di partenza dell’allestimento Veloce aggiungendo le sospensioni adattive a controllo elettronico, il colore dedicato Moon Light, i rivestimenti in pelle nera con cuciture rosse su plancia e sedili, i badge specifici sui poggiatesta anteriori e l’impianto audio premium firmato Harman Kardon. Il listino prezzi? A partire da 47.050 Euro per la Giulia e da 53.150 Euro per la Stelvio, entrambe in allestimento Super con motore 2.2 turbo-diesel da 160 cavalli. Tutti i dettagli nello schema qua sotto:

ALFA ROMEO GIULIA MY2023

2.2 turbo-diesel 160CV AT8 Super – 47.050 Euro Sprint – 49.550 Euro Ti – 52.050 Euro Veloce – 54.550 Euro Competizione – 58.550 Euro

2.2 turbo-diesel 210CV AT8 Q4 Ti – 57.050 Euro Veloce – 59.550 Euro Competizione – 63.550 Euro

2.0 turbo-benzina 280CV AT8 Q4 Super – 54.550 Euro Sprint – 57.050 Euro Ti – 59.550 Euro Veloce – 62.050 Euro Competizione – 66.050 Euro



ALFA ROMEO STELVIO MY2023