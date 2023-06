Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: al via gli ordini in Italia

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono ordinabili da oggi in Italia presso tutte le concessionarie del brand di Arese. Scopriamo tutte le novità introdotte.

Alfa Romeo ha aperto ufficialmente gli ordini delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio presso le concessionarie italiane. Secondo quanto affermato dal Biscione, i due modelli sono il risultato di una centenaria ricerca dell’eccellenza tecnica applicata alle competizioni e alle vetture di produzione.

Sotto il cofano troviamo ancora un motore V6 biturbo da 2.9 litri, ma potenziato per sviluppare 520 CV, oltre ad essere abbinato a un differenziale autobloccante meccanico. Si tratta di un importante accorgimento tecnico che, grazie a una messa a punto specifica derivante dall’esperienza progettuale maturata con la Giulia GTA, permette di migliorare il comportamento dall’auto e la motricità, ottimizzando il trasferimento di coppia e aumentando stabilità, agilità e velocità in curva.

Sull’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio rimane l’aerodinamica attiva attraverso uno splitter anteriore in fibra di carbonio. Non manca un impianto di scarico Akrapovic che conferisce un sound davvero appagante.

Sulla parte frontale ci sono i gruppi ottici 3+3 con nuovi fari Full LED Matrix adattivi, che offrono un fascio di guida antiabbagliante e adattabile per un’illuminazione in qualunque condizione. Lateralmente spiccano dei cerchi in lega sportivi bruniti a cinque fori da 19” per la Giulia e da 21” per l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, che tra l’altro nascondono delle pinze freno rosse.

La carrozzeria può essere dipinta in Rosso Etna, Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano e Rosso Alfa.

Pelle e Alcantara sparse ovunque

Passando all’abitacolo, troviamo un rivestimento in pelle nera e Alcantara (quest’ultima disponibile come optional) e un’innovativa finitura in 3D in carbonio per cruscotto, pannelli delle portiere e tuner centrale. C’è anche un volante rivestito in pelle e Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio.

Proseguendo, le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio vengono fornite con un nuovo quadro strumenti, un display TFT completamente digitale da 12.3 pollici (tramite il quale è possibile accedere a tutte le informazioni) e tre layout disponibili: Evolved Relax, Heritage e Race.

Quest’ultima è una configurazione esclusiva che mostra tutte le informazioni fondamentali che ogni pilota vuole avere sotto controllo sullo schermo centrale: contagiri, tachimetro e shiftlight per la guida manuale.

Non manca un’interfaccia uomo-macchina (Human Machine Interface – HMI) fluida e intuitiva per avere a portata di mano tutte le feature, oltre a un sistema di infotainment che permette di interagire anche con la piattaforma Alfa Connect Services.

Le soluzioni proposte da Stellantis e Leasys

Per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 2024, lo storico marchio di Arese propone un’offerta commerciale molto interessante in collaborazione con FCA Bank e Leasys. Grazie a Stellantis Financial Services, è possibile acquistare la berlina o il SUV ad alte prestazioni a 790 euro al mese con la possibilità di scegliere (a scadenza contratto) fra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenerla pagando la rata finale residua o rifinanziandola oppure restituirla.

In alternativa è possibile optare per la soluzione Noleggio Chiaro di Leasys che permette di guidare l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2024 a 1199 euro al mese + IVA con un anticipo di 19.999 euro (IVA inclusa) oppure l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024 a 1.349 euro al mese + IVA con un anticipo di 20.999 euro (IVA inclusa). In entrambi i casi abbiamo 60.000 km di percorrenza massima e una durata contrattuale di 36 mesi.