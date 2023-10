Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio scendono in pista a Balocco

La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e il nuovo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, entrambe con motore V6 biturbo da 520 CV, sono state testate presso il Centro Sperimentale di Balocco.

Presso il Centro Sperimentale di Balocco, emerge con forza la purezza tecnica e l’innovazione del Biscione con le sessioni di test della nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e del nuovo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Le due auto sono il frutto di un percorso di eccellenza che Alfa Romeo ha perseguito fin dalle sue origini, mirando a una performance tecnica di livello superiore sia in ambito sportivo che nelle vetture di produzione.

La leggenda del Quadrifoglio Verde, simbolo intrinseco del DNA della casa automobilistica milanese, nasce nel 1923. Ugo Sivocci, al volante della sua Alfa Romeo RL adornata da questo emblema fortunato, trionfò nella Targa Florio. Da quel momento, il Quadrifoglio divenne sinonimo delle auto più potenti e performanti del marchio di Stellantis, abbracciando sia il mondo delle competizioni che quello delle vetture di lusso.

Promettono una dinamica di guida superiore

L’azienda ha sviluppato la nuova Giulia Quadrifoglio e il nuovo Stelvio Quadrifoglio con una precisione chirurgica. Testate sia sul celebre circuito di Balocco che sulle strade adiacenti, i due modelli si sono distinti per una dinamica di guida di categoria superiore.

Il merito? Una combinazione vincente di leggerezza e potenza. Materiali ultraleggeri (come l’alluminio del motore e la fibra di carbonio impiegata per l’albero di trasmissione, lo spoiler e altre componenti) ne definiscono l’essenza. Sulla Giulia, l’aerodinamica attiva si manifesta con uno splitter anteriore in carbonio, ottimizzando il flusso d’aria e garantendo maggiore stabilità e performance. E per l’udito dei più appassionati, l’impianto di scarico Akrapovic dona un timbro sonoro ineguagliabile.

Ma non finisce qui: il cuore pulsante di queste vetture, il celebre motore V6 biturbo da 2.9 litri, ora eroga 520 CV di potenza e viene accompagnato da un differenziale autobloccante meccanico. Grazie a tecniche ingegneristiche ereditate dalla Giulia GTA (Gran Turismo Alleggerita), questo dettaglio tecnico rifinisce la motricità della vettura, garantendo una curva di coppia ottimale, stabilità migliorata e una reattività in curva senza precedenti.

Sei colorazioni disponibili per la carrozzeria

Una prima occhiata svela un design esterno assertivo. Giulia e Stelvio Quadrifoglio sfoggiano proiettori 3+3 che consolidano il family feeling tipico del brand di Stellantis. Non solo estetica: i nuovi fari Full LED Matrix si adattano in modo intelligente alle condizioni di guida, garantendo un’illuminazione precisa, risparmio energetico e, fondamentalmente, una guida sicura con minore affaticamento visivo.

Percorrendo i contorni di queste vetture, si notano cerchi in lega sportivi: da 19” sulla Giulia e da 21” sullo Stelvio. Non passano inosservate le pinze freno rosse, sottolineando l’heritage sportivo del marchio di Arese. E la palette cromatica? Un omaggio alla tradizione e all’essenza italiana: Rosso Etna, Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano e l’immancabile Rosso Alfa.

L’abitacolo

Internamente, l’esperienza diventa ancora più esclusiva. Dominano pelle nera e Alcantara, con una finitura in 3D in vero carbonio che adorna cruscotto, tunnel centrale e pannelli delle portiere. Ogni dettaglio, come il volante in pelle e Alcantara con inserti in fibra di carbonio, grida alla maestria di Alfa Romeo.

E poi, dalla bellezza alla funzionalità. La connettività e la tecnologia di bordo sono all’altezza del nome Alfa Romeo. Un display TFT da 12.3 pollici completamente digitale domina il quadro strumenti, rispettando il design a cannocchiale tipico del marchio. Ma c’è di più: la configurazione Race, esclusiva dei modelli Quadrifoglio, permette ai piloti di monitorare in tempo reale parametri cruciali come contagiri, tachimetro e shiftlight.

L’interfaccia HMI garantisce una navigazione fluida e intuitiva, mettendo a disposizione dell’utente ogni funzionalità in modo semplice e diretto. E per arricchire l’esperienza, il sistema di infotainment si integra perfettamente con la piattaforma Alfa Connect Services, offrendo una vasta gamma di servizi per sicurezza e comfort.

Come acquistarle o noleggiarle

Il marchio di Arese ha delineato una serie di proposte commerciali molto interessanti per la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e per il nuovo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Queste soluzioni, sia per l’acquisto che per la mobilità, sono studiate per adattarsi alle varie esigenze dei clienti. La collaborazione con Stellantis Financial Services e Leasys assicura offerte esclusive.

Per chi desidera provare la nuova Giulia Quadrifoglio o il nuovo Alfa Stelvio Quadrifoglio, Stellantis Financial Services presenta una proposta finanziaria esclusiva: una rata mensile di 790 euro. Alla conclusione del contratto, il cliente può decidere tra tre opzioni: acquistare un nuovo veicolo, mantenere l’attuale con pagamento della rata finale residua o restituirla.

La proposta è valida fino al 31 ottobre 2023, con il supporto della casa automobilistica milanese e delle concessionarie Alfa Romeo aderenti. Prendendo come esempio la Giulia, il listino parte da 95.300 euro, ma il prezzo promozionale è fissato a 85.870 euro.

Il finanziamento proposto da Stellantis Financial Services presenta queste condizioni:

Prezzo promo: 85.870 euro.

Anticipo: 19.898 euro.

Importo totale del credito: 67.057 euro.

TAN (fisso) 6,99% e TAEG 7,66%.

Riguardo alle condizioni di restituzione, se il veicolo supera i 60.000 km, sarà applicato un costo di 0,1 € per ogni km in più percorso.

Con la formula Noleggio Chiaro di Leasys, invece, è possibile godersi le nuove Quadrifoglio senza le complicazioni della gestione diretta dell’auto. Questo servizio offre diversi vantaggi inclusi nel canone, tra cui copertura RCA, manutenzione e servizio di infomobilità I-Care, gestibili anche tramite l’app UMove. Inoltre, al termine del noleggio, è previsto un diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo.

Per l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, il canone parte da 1049 euro al mese (IVA esclusa) mentre per l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio parte da 1099 euro al mese (sempre IVA esclusa). Entrambe le offerte prevedono un anticipo di 9999 euro (IVA esclusa) e durano 48 mesi con 40.000 km inclusi.