Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: svelato il nuovo restyling in una versione esclusiva

Alfa Romeo ha presentato il nuovo restyling delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio con tante novità interessanti e una versione speciale chiamata Quadrifoglio 100° Anniversario.

Sabato 15 aprile segna il centenario del debutto del Quadrifoglio sull’Alfa Romeo RL Corsa durante la 14ª edizione della Targa Florio. In onore di questa occasione, Alfa Romeo ha svelato nelle scorse ore le speciali Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario.

Queste edizioni limitate, prodotte in soli 100 esemplari per entrambi i modelli, combinano iconicità, ingegneria e tecnologia avanzata. La Quadrifoglio 100° Anniversario presenta badge celebrativi, personalizzazioni esclusive e tecnologia all’avanguardia, tra cui fari a matrice Full LED adattivi e un cruscotto digitale arricchito dal design a cannocchiale.

Il V6 di origine Ferrari adesso produce 520 CV

Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario sono il frutto di un secolo di ricerca dell’eccellenza tecnica nelle competizioni e nelle auto di produzione. Il motore V6 biturbo da 2.9 litri è stato potenziato a 520 CV (in Europa, Regno Unito e Cina) e viene fornito con un differenziale autobloccante meccanico. Questo miglioramento tecnico aumenta stabilità, agilità e velocità in curva.

Materiali ultraleggeri come alluminio e fibra di carbonio sono stati utilizzati per motore, albero di trasmissione, cofano, spoiler e minigonne laterali. L’aerodinamica attiva sulla Giulia e l’impianto di scarico Akrapovic offrono prestazioni e un sound distintivo.

Le nuove edizioni speciali presentano fari Full LED Matrix adattivi e cerchi in lega sportivi da 19” per la Giulia e da 21” per lo Stelvio, che celano pinze freno dorate esclusive. L’emblema celebrativo del Quadrifoglio è in tinta dorata mentre calandra e calotte degli specchietti retrovisori esterni sono in fibra di carbonio a vista. La carrozzeria è disponibile in Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano.

All’interno, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario presentano rivestimenti in pelle nera e Alcantara, cuciture dorate e finiture in carbonio 3D su cruscotto, tunnel centrale e pannelli delle portiere.

Il volante è rivestito in pelle e Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio mentre il nuovo cruscotto digitale da 12.3 pollici offre accesso a informazioni sull’auto e sulle tecnologie di guida autonoma. La configurazione Race, esclusiva delle versioni Quadrifoglio, fornisce infine informazioni essenziali come contagiri, tachimetro e shiftlight per la guida manuale.