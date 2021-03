Alfa Romeo Giulia GTA fa coppia con Raikkonen e Giovinazzi in F1

Sulle tute dei due piloti ufficiali del team Alfa Romeo Racing spiccheranno le sigle GTA e GTAm in omaggio alla più potente Giulia mai creata

Il Campionato del Mondo di Formula 1 è ripartito: questo fine settimana, e per la precisione domenica 28 marzo, i semafori si sono spenti sul primo Gran Premio della stagione, quello del Bahrain sul circuito di Sakhir dove il team Alfa Romeo Racing ha schierato la ben collaudata coppia formata dal veterano Kimi Raikkonen e dal nostro Antonio Giovinazzi.

Il reparto corse della Casa del Biscione è pronto a migliorare i già ottimi risultati ottenuti lo scorso anno, mettendo in campo una C41 motorizzata Ferrari rivista sia nella powerunit che nel comparto aerodinamico. Ciò che cambia poco significativamente, invece, sono i colori della squadra, che racchiuderanno sulle tute dei due piloti ufficiali le scritte GTA per il finlandese e GTAm per Giovinazzi. Cosa stanno a significare? Richiamano in tutto e per tutto la nuovissima Giulia Gran Turismo Alleggerita, versione estrema della berlina del 2016 che ha avuto durante il suo sviluppo una forte influenza da parte di Sauber Engineering, gruppo che sta alla base del team che corre oggi in F1.

La Giulia GTA ha quindi beneficiato di tutto il know-how per quanto riguarda la componentistica in carbonio dall’elevato impatto aerodinamico, dal paraurti anteriore alle minigonne laterali, dall’estrattore fino allo spoiler – che nel caso della GTAm diventa una vera e propria “aerowing”. Kimi e Antonio, quindi, porteranno in pista l’essenza di queste due splendide vetture, per le quali hanno contribuito attivamente nel loro sviluppo effettuando diversi test presso la pista prove del Balocco. Volete vederli in azione? Allora cliccate su questo link per il video ufficiale promosso da Alfa Romeo!