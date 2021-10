Alfa Romeo: online la campagna pubblicitaria “Near Life Experience”

In occasione del GP degli Stati Uniti di F1, la Casa del Biscione ha lanciato negli Stati Uniti una nuova campagna pubblicitaria globale con protagonista la Stelvio

Guidare un’Alfa Romeo non è esattamente la stessa cosa di guidare un’auto “normale”: questo è il messaggio che la Casa del Biscione ha voluto lasciar passare con la sua nuova campagna pubblicitaria globale andata in scena nella giornata di domenica 24 ottobre, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 sul Circuito delle Americhe.

Con il nome di “Near Life Experience” ha come protagonista la bellissima Stelvio, grazie alla quale si vogliono comunicare dei nuovi valori di appartenenza al marchio italiano che vanno sicuramente oltre ciò che offre, dati alla mano, la vettura in oggetto. Tutto è incentrato sull’emozione che è in grado di regalare un’Alfa Romeo, perchè guidarla è “un’esperienza unica che permette al pilota di sentire qualcosa di straordinario: è il culmine di tutte le sensazioni ed emozioni, che convergono per formare un momento il più possibile vicino alla perfezione“.

In tal senso, ecco il commento di Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer di Stellantis: “Lanciare la nostra campagna ‘Near Life Experience’ durante il Gran Premio degli Stati Uniti è per noi molto significativo. Rende omaggio al glorioso patrimonio sportivo del marchio nato nel 1910 e al suo legame con la Formula 1. Nel 1950 infatti, Alfa Romeo si aggiudicò il primo campionato del mondo con Giuseppe Farina alla guida dell’Alfetta 158. ‘Near Life Experience’ onora la grande tradizione automobilistica di un marchio in continua evoluzione che ogni giorno, sulla strada, rinnova il suo straordinario legame con i propri clienti”.

Queste, invece, le dichiarazioni del CEO Jean-Philippe Imparato: “La campagna Near Life Experience rappresenta per Alfa Romeo un passo molto importante verso il proprio futuro di Brand Premium Globale. Pur rimanendo fedeli al DNA del Marchio, che rappresenta la nobile sportività italiana dal 1910, con questo spot raccontiamo la sua vocazione audace e la sua capacità unica di offrire un’esperienza viscerale ai propri clienti. Lo facciamo per la prima volta utilizzando un solo linguaggio in tutto il mondo, che arriva diretto a chi condivide i valori del marchio Alfa Romeo“.