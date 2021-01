Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, il tuning di Garage Italia

L'atelier Garage Italia ha creato un'edizione limitata e personalizzata dell'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, equipaggiata con un 2.9 Litri V6 biturbo da 510 cavalli e 600 Nm di coppia massima

Con un possente motore 2.9 Litri a frazionamento V6 e doppio turbo-compressore da 510 cavalli e 600 Nm di coppia, la Stelvio Quadrifoglio realizzata dal marchio Alfa Romeo rappresenta sicuramente la punta di diamante tra i SUV contrassegnati dal tricolore italiano. Si tratta di una vettura a ruote alte unica nel suo genere, perchè capace di coniugare le forme possenti e muscolose della sua carrozzeria con delle prestazioni da riferimento della categoria, nell’ordine dei 283 km/h di velocità massima e di soli 3,8 secondi sufficienti a coprire lo scatto 0-100 con partenza da fermo.

Se questo non bastasse, ecco allora la versione specifica realizzata da Garage Italia, noto atelier con focus sul mondo automotive con base a Milano: in questo caso la Stelvio Quadrifoglio diventa un’edizione limitata definita da una stupenda tinta della carrozzeria “blu notte” che va a contrasto con le rifiniture azzurre presenti sulla striscia che coinvolge il cofano, il tettuccio e il portellone posteriore, così come le pinze dei dischi freno da 390 millimetri all’anteriore e da 350 mm al posteriore. Le tonalità scelte traggono ispirazione dai colori a pastello BASF impiegati sulle vetture da corsa degli anni ’80, che rendono a tutti gli effetti questa Alfa Romeo uno tra gli esempi più equilibrati di Garage Italia in fatto di sportività ed eleganza di ogni suo singolo particolare.

Anche gli interni sono stati curati meticolosamente: i sedili (Sabelt all’anteriore con tanto di cinture di sicurezza in rosso) sono stati costruiti con pelle Nappa blu e Alcantara azzurra centrale, per un effetto unico nel suo genere e impreziosito dal logo dell’atelier milanese sui poggiatesta. Oltre a questo, però, non vogliamo anticiparvi altro: date un’occhiata al video qua sotto e diteci quanto vi piace da 1 a 10 questa speciale Stelvio Quadrifoglio!