Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale: aperti gli ordini

Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale è la prima vettura sul mercato a essere dotata di certificato digitale NFT (non-fungible token) che certifica la vettura al momento dell’acquisto e l’utilizzo nel corso del ciclo vita dell’auto, con assoluti vantaggi sulla protezione del valore residuo

Alfa Romeo ha annunciato l’apertura ufficiale degli ordini di Tonale, che esordisce nell’esclusiva versione di lancio Edizione Speciale contraddistinta da un allestimento al top per soddisfare quei clienti che per primi decideranno di acquistare il primo SUV compatto della Casa del Biscione.

Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale: le caratteristiche

Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale verrà proposta nella configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 CV con un equipaggiamento estremamente ricco in grado di esprimere tutta la sportività e la tecnologia Alfa Romeo. Questo comprende cerchi in lega da 20″, pinze freno rosse by Brembo, fari Full Led adattivi Matrix, cristalli posteriori oscurati, palette cambio in alluminio, keyless entry, portellone automatico con sistema hands free, radio Navi touch da 10,25″ con controllo vocale, sistema Car Play e Android Auto, ricarica Wireless dello smartphone, volante sportivo in pelle, Adaptive Cruise Control, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore e Traffic Sign Recognition.

Tonale sarà la prima auto sul mercato a essere dotata di tecnologia NFT (Non-Fungible-Token): questa si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura, generando così una certificazione che potrà essere utilizzata come garanzia del buon mantenimento della vettura, supportandone di conseguenza il valore residuo. Sul mercato dell’usato, la certificazione NFT rappresenterà infatti un’addizionale fonte di credibilità sulla quale il possessore/rivenditore potrà contare, mentre l’acquirente sarà rassicurato nella scelta della vettura. Tonale, inoltre, offre di serie un sistema di infotainment integrato e completamente nuovo che, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti “Over The Air” (OTA), garantisce contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati. Sul SUV di Alfa la tecnologia è anche al servizio della sicurezza e del comfort: la guida autonoma è di livello 2, con nuovi sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che intervengono secondo la filosofia Alfa Romeo.