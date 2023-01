Alfa Romeo Tonale rilancia la produzione a Pomigliano d’Arco

Con l'aumento degli ordini inizierà il secondo turno di produzione e lo stop alla cassa integrazione per 1.600 lavoratori

Il debutto sul mercato dell’Alfa Romeo Tonale sta portando risultati positivi alla Casa di Arese: non solo in termini di vendite, ma anche per il fatto che l’arrivo negli Stati Uniti e il completamento della gamma con la versione ibrida plug-in da 280 cavalli sta rilanciando in maniera importante la produzione presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, luogo dove sono presenti anche la linea della Dodge Hornet e della sempreverde Fiat Panda.

Da oggi, infatti, nello stabilimento Stellantis inizierà il secondo turno di produzione del SUV Alfa Romeo che farà terminare per altri 1.600 lavoratori la cassa integrazione. Questi si aggiungeranno ai precedenti 1.360 che lavoravano su un solo turno, in modo da poter raggiungere un livello di produzione per la Tonale di circa 350 unità al giorno.