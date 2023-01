Alfa Romeo Tonale Hybrid 1.5 Ti, prova su strada e impressioni di guida

Percorrere 2.804 chilometri con l’Alfa Romeo Tonale Hybrid in giro per l’Italia centro settentrionale è davvero un bellissimo test drive. Riesci a carpirne tutti i segreti, anche i più reconditi, macinando km su km in ogni condizione di terreno, di percorrenza, di rotabile e di temperatura. Al punto che, al termine, non la lasceresti più. […]

Percorrere 2.804 chilometri con l’Alfa Romeo Tonale Hybrid in giro per l’Italia centro settentrionale è davvero un bellissimo test drive. Riesci a carpirne tutti i segreti, anche i più reconditi, macinando km su km in ogni condizione di terreno, di percorrenza, di rotabile e di temperatura. Al punto che, al termine, non la lasceresti più.

Alfa Romeo Tonale Ibrida, tra comfort e potenza

Sì, perché te ne rendi conto piano piano, scoprendo tutte le peculiarità che ti mette a disposizione, come pure tutte le sicurezze che ti fornisce in ogni condizione di traffico. Ma quello che più ti rimane impresso è lo spunto, la potenza e la velocità che in pochissimi secondi ti mette a disposizione, anche grazie al motore elettrico di supporto, come pure la maneggevolezza e la precisione dello sterzo, che ti fanno sentire al sicuro come correre in pista.

Dopo lo Stelvio, il primo e grande SUV del Biscione, la Tonale – più piccola, anche se non di molto – si adatta meglio alle esigenze di automobilisti medi, senza necessità di spazi e bagagliaio più ampi, e l’ultima nata tra le auto Premium di Stellantis è perfettamente riuscita a fornire agli Alfisti consolidati, come pure ai debuttanti, un’auto che piace davvero a prima vista e poi scatta quel feeling che se non ti fa innamorare, poco ci manca. Una vettura davvero azzeccata dall’Alfa Romeo, che è riuscita a mettere assieme fascino, eleganza, sportività e sicurezza in un mix, che non può proprio non piacere.

E tanto meno dopo aver percorso parecchia autostrada, dove la comodità e la silenziosità di marcia la fanno da padroni, dove le salite non fanno paura e nemmeno gli sterrati veloci incutono timore. Ma il suo forte sono le curve, i tornanti e le “S” tipo cavatappi, dove si esprime in modo pazzesco e il divertimento e il piacere di guida è totalmente assicurato.

Il posto ideale per queste “scorribande” sono le colline del Chianti, dove anche ti ritrovi degli sterrati davvero ben strutturati e veloci, privi completamente di traffico durante le ore lavorative dei giorni feriali. E là riesci a scatenare la Tonale – sempre in termini di sicurezza – mettendola alla frusta come in un rally vero e proprio. Ne esce alla grande, perché non derapa quasi mai e, quando lo fa, basta adeguare lo sterzo e si rimette in carreggiata.

Un’ottima palestra per i test drive dell’Alfa Tonale sono state anche le colline del Collio, in Friuli Venezia Giulia, dove le perfette strade asfaltate che si inerpicano in mezzo ai vigneti rappresentano il non plus ultra del divertimento velocistico. E se poi incontri una bella ragazza come Karin, che si presta a condividere la scena con la quattroruote del Biscione, non puoi far altro che sostare e scattare in abbondanza.

Test Drive Alfa Romeo Tonale Ibrida

La Tonale del nostro test è stata una 1.5 Ti (per l’esattezza 1.469cc) con 117,40 kW di potenza, che corrispondono a 160 CV, motore 4 cilindri turbo benzina, trazione anteriore, con la propulsione completata dalla trasmissione a doppia frizione a 7 marce nella quale è integrato un motore elettrico di 48 V con 20 Cv di potenza e 55 Nm di coppia massima. Una sprizzata di energia in più, quando serve fare un sorpasso rapido o l’attraversamento veloce di una strada trafficata.

L’infotainment di questo primo SUV elettrificato del Biscione è notevole, come pure gli ADAS dei quali non si può proprio più fare a meno, come la frenata di emergenza e il cruise control adattivo, utilissimo non solo in autostrada ma anche sulle statali o provinciali, con tanto di rallentamento automatico della vettura nella percorrenza delle rotonde.

Una nota positiva è anche rappresentata dai consumi, se non si eccede troppo con la modalità Dynamic del Dna: il trip di bordo ha registrato un consumo di 6,4 litri di carburante per 100 km, su una percorrenza mista di 1.070,9 km.Le uniche note non positive riscontrate sul modello in prova sono state la lentezza nello scaldare il motore alla partenza di mattina e un leggero scatto dell’auto passando dalla modalità elettrica a quella termica a bassa velocità in prima marcia. Ma è sicuramente un peccato di gioventù, facilmente rimediabile.