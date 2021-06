Alfa Romeo GTV: pronta a tornare come coupé elettrica?

Secondo alcune indiscrezioni la mitica "Alfetta" GTV potrebbe tornare sul mercato in una veste completamente nuova, quella di una Coupé a batterie capace di tenere testa a BMW e Tesla

Mentre attendiamo conferme sulla nuova Giulietta (con piattaforma PSA) e sul nome ufficiale del prossimo SUV che affiancherà la Tonale, il marchio Alfa Romeo sta guardando avanti nel lungo periodo per progettare al meglio la sua strategia di attirare sempre più appassionati dietro i volanti delle proprie vetture. Dopo la nascita del Gruppo Stellantis il futuro della Casa del Biscione sembra sempre più proiettato verso l’elettrico, magari da inserire all’interno di modelli facenti parte della storia di Arese… opportunamente aggiornati agli ultimi standard del mondo automotive.

Uno tra questi potrebbe essere la mitica GTV, coupé 2+2 commercializzata tra il 1995 e il 2005 e oggi tra le papabili a tornare sul mercato in una veste completamente nuova capace di sfidare ad armi pari potenze del calibro di BMW (con la sua i4) e Tesla (sugli scudi con il recente MY2021 della Model 3). Secondo il magazine britannico Autocar UK, la GTV del nuovo millennio sarebbe veramente in cantiere (almeno a uno stadio primordiale) secondo i piani di Alfa Romeo… come del resto ha anche lasciato recentemente intendere il suo CEO Jean-Philippe Imparato: “Al momento non c’è nessun annuncio ufficiale… ma alla GTV sono parecchio interessato“.

Come potrebbe evolversi, quindi, la rinnovata Alfa Romeo GTV? I rumors la immaginano come una Coupé biposto dalle linee “retrò” oppure come una Gran Coupé più grande a quattro porte dallo stile più moderno e contemporaneo, ma sempre con l’elettrificazione come punto cardine per le motorizzazioni. In questo caso la disponibilità spazierebbe dalle soluzioni ibride con tecnologia plug-in a quelle completamente a batterie, in modo da ottenere una gamma il più possibile completa e diversificata. Una possibile data per il suo arrivo sul mercato? L’ipotesi è di arrivare almeno al 2023… anche perchè prima devono uscire la Tonale e la Palade (ex-Brennero).