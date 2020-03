Alpine A110 Legend GT: eleganza e potenza in edizione limitata

L'Alpine A110 Legend GT sarà prodotta insieme oli 400 esemplari. monterà un motore turbo 1.8 litri capace di erogare una potenza di 252 CV. Il peso ridotto al minimo e la trasmissione a doppia frizione permettono alla A110 Legende GT di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi

Alpine ha annunciato il lancio della A110 Legende GT, che sarà prodotta in edizione limitata a sole 400 unità in tutto il mondo. L’auro sarà aratterizzata da elementi di design interni ed esterni personalizzati per esaltare l’eleganza della A110 Legende.

Alpine A110 Legende GT: le caratteristiche

L’obbiettivo da parte di Alpine è quello di creare una vettura più sofisticata in grado di soddisfare anche gli acquirenti più esigenti nel campo delle auto sportive. La vettura è disponibile esclusivamente nella tinta Jaune Tournesol e sarà commercializzata fino a fine 2020. Una volta concluso il periodo di vendita, questa tinta di carrozzeria non sarà più disponibile nella cartella colori Alpine. Nulla è stato lasciato al caso, come i monogrammi Alpine color oro, gli pneumatici Serac diamantati da 18” e le luci posteriori a LED bianco traslucido contraddistinguono la A110 Legende GT dalle altre A110. Il logo Alpine sulle soglie battitacco, che segnala il passaggio dall’esterno all’interno del veicolo, è retroilluminato. Nell’abitacolo, i sedili Sabelt, regolabili a 6 posizioni, sono rivestiti di pelle color ambra.

La pelle è inserita anche sui pannelli interni delle porte. Le cuciture marroni, la marcatura a ore 12 sul volante e gli elementi lucidi in fibra di carbonio con trama ramata, mettono ancora più in risalto l’abitacolo accogliente e sofisticato. La targa sulla consolle centrale, che riporta il numero di produzione, è un segno di distinzione. Per sottolineare la sua praticità nell’utilizzo quotidiano e l’eleganza da Gran Turismo, la A110 Legende GT è proposta con un set di bagagli personalizzato. Realizzato in pellami dello stesso colore dei sedili, il set, costituito da tre pezzi, sfrutta al massimo lo spazio del vano portabagagli posteriore. Il nuovo vano portaoggetti tra i sedili è il posto ideale in cui tenere gli effetti personali. Oltre che dall’elegante design esterno e dall’inimitabile abitacolo interno, la A110 Legende GT è caratterizzata anche dal piacere di guida e dal considerevole comfort sia nell’uso quotidiano che nei viaggi più lunghi. Il telaio rimane lo stesso, con il gruppo motopropulsore della A110 Légende. Come tutte le Alpine, è dotata di una struttura leggera in alluminio con motore centrale e sospensioni a doppio triangolo.

L’auto è dotata di un motore turbo 1.8 litri capace di erogare una potenza di 252 CV. Il peso ridotto al minimo e la trasmissione a doppia frizione permettono alla A110 Legende GT di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. La velocità di punta è di circa 250 Km/h. Ricco il pacchetto degli equipaggiamenti che comprende scarico sportivo attivo, freni Brembo potenziati, sensori di parcheggio, retrocamera di parcheggio e sistema Focal per un’ottima dinamica di guida, ma anche grande facilità d’uso quotidiano. Il prezzo di vendita della vettura, in Francia, è di 69.300 euro.