Aston Martin Victor: la più potente di sempre ha un V12 da 836 cavalli!

Su ispirazione della V8 Vantage e della DBS RHAM/1 di Le Mans, la divisione Q dell'Aston Martin ha realizzato la Victor, supercar one-off per il Concorso d'Eleganza di Hampton Court Palace

C’è la Vantage V8, la Vanquish e la DBS Superleggera con motore V12… ma anche la Victor, che si presenta sotto i riflettori come l’Aston Martin più potente di sempre. La divisione Q del brand britannico ha voluto alzare ancora di più l’asticella, svelando al Concorso d’Eleganza di Hampton Court Palace un modello davvero sensazionale quanto completamente inedito, visto che trae ispirazione contemporaneamente dalla V8 Vantage degli anni ’70 e dalla DBS RHAM/1 che ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans nel periodo 1977-1979.

Si tratta di una supercar ideata, per la precisione, sulla base della One-77 e che si presenta come una muscle car dallo stile vintage ma, allo stesso tempo, moderno e ricercato, contraddistinto da un telaio monoscocca in fibra di carbonio a cui si aggiunge una carrozzeria (sempre in carbonio) con verniciatura in Pentland Green. Mentre il comparto sospensioni e freni è ereditato direttamente dalla Vulcan da pista, il propulsore installato sotto il lungo cofano è un V12 da 7.3 Litri modificato dalla Cosworth, capace di erogare una potenza di ben 836 cavalli e una coppia massima pari a 821 Nm.

Un’unità davvero sorprendente in fatto di prestazioni, equipaggiata di trazione posteriore e di cambio manuale a sei marce che la rendono, a conti fatti, l’Aston Martin più potente mai creata. La casa con base a Gaydon, tra le altre cose, l’ha impreziosita con interni in cui trovano posto dettagli in pelle, cashmere, legno di noce massello, alluminio anodizzato, titanio e carbonio, i quali vanno a ricamare non solo i sedili da corsa ma anche il particolare volante in stile GT ripreso dalla Vulcan. Il prezzo di questa bellezza? Aston Martin non ha ufficializzato nulla, ma le voci di corridoio parlano di modifiche con cifre a sei zeri: il minimo per una one-off di questo livello!