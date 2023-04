Audi A1 e Q2: adesso offrono un equipaggiamento di serie più completo

Audi ha deciso di rendere più allettante la dotazione di serie delle Audi A1 e Q2 con l'aggiunta di nuove caratteristiche. Ha inoltre ridotto gli allestimenti disponibili a listino.

Audi ha annunciato nelle scorse ore un aggiornamento per Audi A1 e Q2, semplificando l’offerta e migliorando gli equipaggiamenti di serie.

Partendo dall’A1 Sportback, ora offre quattro allestimenti invece di cinque. Le versioni d’accesso, Business, S Line Edition e Identity Black sono ora disponibili per la berlina compatta di segmento A e di fascia premium. La variante Allstreet viene offerta, invece, nelle configurazioni base, Business e Identity Contrast.

L’allestimento Business offre un vantaggio fino al 60% e include cruise control adattivo, pacchetto Evo Plus, chiave comfort Keyless e retrocamera. L’allestimento S Line Edition è stato potenziato con gruppi ottici Full LED, luci interne a LED, cruise control adattivo, sistema di ausilio al parcheggio Plus con sensori visivi e sonori e cerchi in lega da 17”.

Al top della gamma troviamo la Identity Black, che introduce un look nero esteso, dei cerchi in lega Audi Sport da 18” e dei gruppi ottici Full LED.

La casa dei quattro anelli ha anche semplificato i motori disponibili per l’Audi A1. Il TFSI 25 a tre cilindri da 1 litro da 95 CV è disponibile solo con cambio manuale e per gli allestimenti entry-level e Business. Il TFSI 35 1.0 da 110 CV e il TFSI 35 S Tronic da 1.5 litri e 150 CV, invece, sono abbinabili alle varianti Business, S Line Edition e Identity Black.

Per l’Audi A1 Allstreet, l’ultimo motore è disponibile solo per gli allestimenti Business e Identity Contrast. Il top di gamma TFSI 40 S Tronic da 2 litri e 207 CV è riservato alle versioni S Line Edition e Identity Black per l’A1 Sportback.

Novità anche per l’Audi Q2

Per l’Audi Q2, l’offerta di allestimenti è stata ridotta da sette a cinque varianti: base, Business, Business Advanced, S Line Edition e Identity Black. La nuova variante Business include di serie navigazione satellitare, Audi Connect, Audi Phone Box Light, chiave comfort Keyless, avviso di superamento involontario della linea di corsia e gruppi ottici posteriori a LED.

La versione Business Advanced aggiunge estetica Advanced, cerchi in lega da 17” e strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit. La più sportiva S Line Edition, invece, include di serie Audi Virtual Cockpit, Lane Departure Warning e proiettori a LED Audi Matrix. Infine, al vertice della gamma c’è l’Audi Q2 Identity Black con look nero esteso e cerchi in lega Audi Sport da 19”.