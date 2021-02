Audi Q2 MY2021: arrivano i turbo-diesel da 116 e 150 CV

Con l'anno nuovo il SUV compatto della Casa dei Quattro Anelli introduce a listino due nuove motorizzazioni, vale a dire il 2.0 TDI da 116 e 150 cavalli - quest'ultimo anche a trazione anteriore

Dopo averla presentata ufficialmente lo scorso settembre, la Casa dei Quattro Anelli comincia il 2021 con un primo, importante, miglioramento della gamma Q2, che in sostanza si arricchisce di due nuove motorizzazioni turbo-diesel pronte ad affiancare le già presenti a benzina. Entrando nello specifico, il SUV compatto marchiato Audi ottiene il 30 TDI da 116 cavalli e il più potente 35 TDI da 150 cavalli, entrambi con cilindrata 2.0 Litri a frazionamento a quattro cilindri che, di fatto, vanno a sostituire quelli da 1.6 Litri della generazione precedente.

Il primo si presenta come un propulsore piuttosto tranquillo e indicato anche agli automobilisti meno esperti, perchè in grado di fornire la coppia a un regime più basso (2.750 giri/min contro i precedenti 3.250) e in maniera più sostanziosa (+ 50 Nm per un totale di 300 Nm a disposizione del pilota), benchè controllata da un’ottima gestione a livello di elettronica e dal cambio manuale a sei marce (a richiesta si può installare l’automatico S Tronic a sette rapporti). Lato consumi, la motorizzazione 30 TDI vanta valori di tutto rispetto, nell’ordine dei 4,7 – 5,2 Litri / 100 km e dei 124 – 136 g/km di CO2 entrambi calcolati nel ciclo di utilizzo combinato WLTP.

Il secondo propulsore, invece, privilegia maggiormente le prestazioni perchè innalza la potenza massima fino a 150 CV e la coppia a 360 Nm: questo è stato reso possibile dal doppio albero di equilibratura, dal sistema di iniezione common-rail a 2.000 bar e dai circuiti di raffreddamento separati, che garantiscono una velocità massima di 216 km/h e uno scatto 0-100 in soli 8,6 secondi. I consumi? Molto simili al motore da 116 CV e nell’ordine dei 4,7 – 5,3 L / 100 km e dei 124-138 g/km di CO2, ottenuti grazie alla presenza del cambio automatico S Tronic e della specifica variante a trazione anteriore, che affianca quella 4WD.

Entrambe le motorizzazioni, in ogni caso, sono state ottimizzate sotto il punto di vista dell’efficienza in ordine di marcia e questo consente loro di accedere agli Ecoincentivi statali per un’agevolazione complessiva di 3.500 Euro a fronte della rottamazione di un vecchio veicolo. Il listino della nuova Audi Q2 MY2021 con propulsori turbo-diesel parte da 29.200 Euro nel caso dell’unità 30 TDI con cambio manuale, che sale a 31.400 Euro per la versione con l’S Tronic a sette rapporti. La più potente 35 TDI, invece, attacca da 34.900 Euro, finanziabili anche con la nuova formula Audi Value con tanto di piano di manutenzione Audi Premium Care valido per 24 mesi o 30mila km.