Auto Più Bella Del Web 2021: vince Cupra Formentor!

E’ la Cupra Formentor ad aggiudicarsi il premio “Auto Più Bella Del Web 2021”, che si è svolto nel corso degli ultimi due mesi e che ha visto votare decine e decine di migliaia di lettori di Infomotori.com e di appassionati di motori che si è sviluppato sfruttando la sempre piu’ numerosa comunità della pagina Facebook di Infomotori che ha superato i 400.000 followers. Formentor ha battuto in finale la Volkswagen Golf 8, un’avversaria molto temibile che ormai da decenni miete successi non solo in Italia ma anche in tutto il resto del mondo.

L’ultima sfida si è tenuta dopo il turno preliminare nel quale Cupra Formentor aveva battuto Audi A3 Sportback, a cui era seguita la semifinale che vedeva contrapposto il SUV sportivo alla Land Rover Defender. Entrambe le sfide avevano visto trionfare la Cupra Formentor con circa il 60% dei voti, percentuale che ritroviamo anche nella finalissima: Formentor ha ottenuto 1.926 voti (59,91%) contro i 1.289 (40,09%) di Volkswagen Golf VIII.

A differenza delle scorse edizioni, Infomotori ha selezionato un gruppo di finaliste piu’ ristretto facendole votare ai suoi lettori attraverso scontri diretti su Facebook per rendere piu’ avvincente la sfida considerando il livello davvero alto dei concorrenti.

Cupra Formentor aveva impressionato la redazione di Infomotori ed eravamo convinti che avrebbe potuto arrivare in alto ma noi stessi siamo rimasti positivamente sorpresi ancora una volta dai nostri lettori che oltre che appassionati non hanno timori reverenziali per nessuno guardando sempre alla sostanza. Superare Golf 8 è stata davvero una bella impresa in finale ma pure Audi A3 Sportback e Land Rover Defender non erano dei pesi piuma come la stessa Volkswagen Golf giunta in finale dopo aver superato Mazda Cx-30 e quindi Ford Puma!

Auto Più Bella Del Web è un premio giunto ormai alla 14° edizione, un riconoscimento che in passato ha visto trionfare auto che si sono poi affermate sia a livello di apprezzamento da parte del pubblico sia in termini di vendite sul mercato. Negli anni scorsi a trionfare sono state: Alfa Romeo Spider, Fiat 500, Ford Fiesta, BMW X1, Hyundai ix20, Citroen DS5, Mercedes Classe A, Mercedes GLA, Fiat 500X, Alfa Romeo Giulia, Nissan LEAF, Alfa Romeo Stelvio e, lo scorso anno, BMW i3 e Porsche Taycan si sono divise il premio.

Un premio davvero particolare quello di Auto Piu’ Bella del Web sia perchè è stato il primo riconoscimento sviluppato esclusivamente su Internet nel lontano 2007 (digitalmente parlando!) sia per aver creato importanti precedenti come con Hyundai ix20 (prima coreana a vincere un riconoscimento popolare in Italia) o la stessa Nissan Leaf (primo premio a far vincere una vettura elettrica!) e nel 2021 primo riconoscimento nazionale per Cupra…

Complimenti quindi a Cupra Formentor, una delle protagoniste di questo 2021 all’insegna del rilancio del comparto auto!