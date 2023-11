Cupra Formentor VZ5 BAT: caratteristiche, design e abitacolo della versione speciale

Debutta ufficialmente in Italia la nuova Cupra Formentor VZ5 BAT in soli 500 esemplari con tante caratteristiche uniche e un prezzo di ben 78.000 euro.

Cupra si è superata ancora una volta, presentando sul mercato italiano la nuova Cupra Formentor VZ5 BAT. L’ultima creazione del marchio spagnolo, che si è già affermata come pilastro nel segmento dei SUV coupé ad alte prestazioni, giunge in un’edizione limitata che cattura l’attenzione per i suoi tratti distintivi e l’audace espressività estetica.

La nuova Formentor VZ5 BAT sarà disponibile in soli 500 esemplari, una cifra che ne sottolinea l’esclusività e il desiderio di distinguersi sulle strade italiane. Il prezzo per portare in garage questa meraviglia? Ben 78.000 euro.

Esternamente, la nuova speciale edition mostra il suo animo ribelle attraverso il colore metallizzato Nero Midnight, completato da cerchi in lega neri da 20”. Il marchio spagnolo eleva il concetto di sportività con dettagli in fibra di carbonio nera che comprendono barre al tetto, calandra e specchietti retrovisori esterni, tutti impreziositi da finiture lucide.

L’estetica si fa ancora più interessante con gli accenti in nero degli estrattori posteriori e dei quattro terminali di scarico, oltre al sistema di illuminazione avanzato con fari Matrix LED e badge Cupra in tinta scura.

Elementi unici anche nell’abitacolo

Passando agli interni, la Cupra Formentor VZ5 BAT mantiene l’anima sportiva che caratterizza il modello, ma aggiunge elementi unici che ne intensificano la presenza. Si nota subito entrando nell’abitacolo, dove i sedili sportivi CUP Bucket rivestiti in pelle nera, il volante racing con logo Cupra nero e gli inserti cromatici neri riflettono un ambiente di guida decisamente esclusivo.

La connessione tra conducente e veicolo è resa ancora più immediata dal sistema di infotainment con navigazione e display touch da 12 pollici, progettato per massimizzare l’esperienza di guida.

Sven Schuwirth, COO di CUPRA, ha sottolineato con entusiasmo l’impatto emotivo e la superiorità prestazionale di questo veicolo, affermando che la Formentor VZ5 BAT rappresenta un’evoluzione significativa per i veicoli termici del produttore spagnolo.

Con il suo design provocatorio e le prestazioni eccezionali, questa edizione limitata è destinata a lasciare il segno nel cuore dei fan di Cupra.