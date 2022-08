BMW i4: presto in Italia la eDrive35 da 490 km di autonomia

La Casa dell'Elica allarga la gamma della i4 con una nuova versione "entry-level", la eDrive35 con singolo motore elettrico da 210 kW e 400 Nm di coppia massima

Novità in arrivo nella gamma della BMW i4: l’elettrica della Casa dell’Elica sarà prodotta a partire da novembre in una nuova versione, chiamata eDrive35 e disponibile per il momento sul mercato canadese con la promessa di arrivare in futuro anche in Europa. Ciò che la contraddistingue? Il fatto che sarà posta all’accesso del listino come “entry-level“, grazie alla presenza di una powertrain a singolo motore elettrico con trazione posteriore da 210 kW per 400 Nm di coppia massima.

Con questi presupposti la nuova BMW i4 eDrive35 è in grado di raggiungere la top speed auto-limitata di 190 km/h e di fermare il cronometro nello scatto 0-100 in soli 6 secondi. In aggiunta sotto al cofano è presente un pacco batterie da 70,2 kWh (66 kWh effettivamente utilizzabili) che assicura un’autonomia di 490 km (ciclo WLTP), ricaricabile dal 10 all’80% in corrente continua fino a 180 kW in poco più di mezz’ora. La dotazione? Del tutto simile a quella delle altre versioni, quindi sono confermati il Digital Cockpit e il grande pannello touchscreen dell’infotainment iDrive di ottava generazione.