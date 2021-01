BMW i4: la berlina elettrica da 530 cavalli arriva entro fine 2021

L’impianto produttivo di Monaco è stato finalmente completato e questo significa che BMW potrà cominciare a produrre la i4, berlina full electric da 530 cavalli

Dal concept… alla realtà: l’ultima volta che vi abbiamo parlato della BMW i4 risale al mese di marzo 2020, in piena emergenza Coronavirus quando saltò il Salone fisico di Ginevra. La Casa dell’Elica, di conseguenza, pensò a una soluzione per presentare al mondo il prototipo della sua futura berlina elettrica di segmento D, trovandola in una press conference digitale grazie alla quale ci rendemmo conto delle sue caratteristiche da Gran Coupé di lusso.

Da allora, ovviamente, le cose sono cambiate: oggi, infatti, lo stabilimento di Monaco di Baviera del marchio tedesco è stato finalmente aggiornato e potrà ospitare le linee produttive della i4, sulle quali verranno azionati nuovi sistemi e macchinari volti all’assemblaggio del fondo, con tanto di pacco batterie da 80 kWh e 600 km di autonomia, e della parte posteriore della vettura, che ospiterà invece la trazione RWD oppure quella integrale xDrive di tipo elettrico.

Ricapitolando le sue caratteristiche, la nuova BMW i4 trarrà spunto dal Concept visto la scorsa primavera e potrà contare su una powertrain “full electric” eDrive di quinta generazione, capace di raggiungere la potenza complessiva di 530 cavalli grazie alla presenza non solo del motore elettrico, ma anche di un poderoso V8 3.0 Litri a sei cilindri da 450 CV. Un’unità che alimenta grandi aspettative, proprio come gli accumulatori di cui vi abbiamo appena parlato che saranno ricaricabili attraverso sistemi a 150 kW utili a ripristinare l’80% dell’energia in poco più di mezz’ora.

Per quanto riguarda il look esterno, la BMW i4 porterà in dote l’enorme griglia anteriore a doppio rene già vista sulla M4 Coupé e un retrotreno contraddistinto da fari posteriori a forma di L, protagonisti di linee morbide ma allo stesso tempo più slanciate rispetto, per esempio, alla Serie 4 Gran Coupé. Il cofano allungato e il tettuccio volto a chiudersi verso la parte posteriore della vettura completerà un design moderno e futuristico, con un abitacolo minimalista in cui il pilota sarà la chiave fondamentale della vettura. Per tutte le conferme del caso, tuttavia, bisognerà portare ancora un po’ di pazienza… almeno fino alla fine del nuovo anno appena iniziato.