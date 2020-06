BMW Serie 4 Coupé: la media tedesca è davvero premium

La nuova BMW Serie 4 Coupé arriva sul mercato con un'ampia dotazione di motori, interni rivisti e migliorati, esterni moderni e una pacchetto tecnologico di altissimo livello

BMW presenta la nuova Serie 4 Coupé, sviluppata con l’obiettivo di ridefinire l’essenza del piacere di guida nel segmento delle medie dimensioni premium. Il design riflette l’enfasi posta sulla potenza dinamica nel processo di concezione dell’auto. Al momento del lancio sul mercato, che avverrà ad ottobre 2020, la BMW M440i xDrive Coupé – alimentata da un motore a benzina a sei cilindri in linea da (con una potenza di 374 CV), sarà affiancato inizialmente da una coppia di motori a benzina a quattro cilindri e un diesel a quattro cilindri. Da marzo 2021, verranno aggiunti due motori diesel in linea a sei cilindri in linea e il più potente di queste due unità sarà montato in un altro modello BMW M.

BMW Serie 4 Coupé MY 2020: le caratteristiche

L’aspetto della nuova BMW Serie 4 Coupé mette in risalto sia lo stile tradizionale dei modelli sportivi a due porte della BMW, sia il nuovo linguaggio di design del marchio. Un numero ridotto di linee nitide e l’uso di superfici chiare e di dimensioni generose si uniscono e contribuiscono a creare un genuino piacere di guida. La lunghezza è aumentata di 128 millimetri a 4.768 mm, la larghezza di 27 mm a 1.852 mm e l’interasse di 41 mm a 2.851 millimetri. Rispetto al modello precedente, la carreggiata anteriore è aumentata di 28 millimetri e quella posteriore di 18 millimetri – e sono anche 23 millimetri più larghe di quelle dell’ultima berlina BMW Serie 3. La parte anteriore si caratterizza per la grande griglia BMW accentuata verticalmente che si inclina in avanti e si estende quasi fino al bordo inferiore del grembiule anteriore. Le prese d’aria standard hanno una struttura a maglie, caratteristica fino ad oggi solo dei modelli M. I fari sottili della nuova BMW Serie 4 Coupé si allungano fluidamente verso i passaruota anteriori. I fari full LED sono di serie, mentre i fari a LED adattivi con BMW Laserlight sono disponibili come optional. La luce di svolta e le funzioni di curva adattive con illuminazione stradale variabile ottimizzata per la guida urbana e autostradale sono incluse. A velocità superiori ai 60 km, i BMW Laserlight aumentano la portata degli abbaglianti fino a un massimo di 550 metri e segue dinamicamente il percorso della strada. Le fiancate della nuova BMW Serie 4 Coupé sono modellate da superfici precise e ben scolpite. I sedili e il volante sportivo in pelle di nuova concezione sono di serie.

La nuova BMW M440i xDrive Coupé è dotata di tecnologia Mild Hybrid, così come i modelli diesel. Il montaggio di un potente generatore di avviamento a 48 V e di una seconda batteria consente di rigenerare e immagazzinare molta più energia dalle decelerazioni. Questa energia viene utilizzata non solo per alimentare il sistema elettrico, ma anche per alleggerire il carico di lavoro del motore a combustione e aumentarne la potenza. Il Generatore di Avviamento produce un effetto boost elettrico che mette istantaneamente a disposizione altri 11 CV per sorpassare o accelerare in modo più dinamico. Oltre al motore sei cilindri in linea da 374 CV, sotto il cofano del modello al vertice della gamma, è possibile scegliere tra due unità benzina a quattro cilindri, che generano una potenza di 184 CV nella nuova BMW 420i Coupé e 258 CV nella nuova BMW 430i Coupé.

Un motore diesel a quattro cilindri da 190 CV equipaggia la BMW 420d Coupé e BMW 420d xDrive Coupé. Questa particolare unità, come il motore a sei cilindri in linea nella BMW 430d xDrive Coupé è integrato di un sistema di turbocompressione a due stadi. La BMW M440d xDrive Coupé combina anche due turbocompressori di dimensioni diverse per produrre un’erogazione di potenza superba. Tutti i modelli sono conformi alla norma sulle emissioni Euro 6d. Per la prima volta tutte le varianti di modello della gamma BMW Serie 4 Coupé sono dotate di serie di un cambio Steptronic a otto rapporti.

Le sospensioni Standard e M Sport incorporano ciascuna degli ammortizzatori tarati in base all’escursione. I clienti possono anche optare per la sospensione Adaptive M con ammortizzatori a controllo elettronico. Lo sterzo sportivo variabile è incluso nelle due varianti di sospensione optional. La nuova BMW Serie 4 Coupé monta di serie cerchi in lega da 17 pollici. I freni opzionali M Sport sono disponibili con una scelta di pinze blu o rosse. L’equipaggiamento di serie per la nuova BMW M440i xDrive Coupé e la nuova BMW M440d xDrive Coupé è caratterizzato da cerchi in lega M da 18 pollici e un differenziale M Sport con funzione di bloccaggio completamente regolabile elettronicamente nel differenziale posteriore. Questo dispositivo è disponibile anche come optional per la BMW 430i Coupé e la BMW 430d xDrive Coupé insieme alle sospensioni M Sport o Adaptive M.

Una selezione significativamente più ampia di sistemi di assistenza alla guida rispetto alla generazione precedente della BMW Serie 4 Coupé serve a migliorare il comfort nei lunghi viaggi e aumentare la sicurezza in situazioni in cui il conducente non ha una visione chiara. L’avvertimento di collisione anteriore con intervento frenante, il Lane Departure Warning che include il ritorno di corsia (con assistenza allo sterzo) e il sistema Speed Limit Info, sono ora inclusi di serie. Il Driving Assistant Professional optional aggiunge una serie di funzioni tra cui Steering e Lane Control Assistant con la nuova Active Navigation, che utilizza i dati di navigazione per rilevare eventuali cambi di corsia necessari. Esiste anche una nuova funzione in grado di guidare la nuova BMW Serie 4 Coupé sul lato più appropriato della sua corsia in coda in autostrada. Il Parking Assistant optional ora include anche l’assistente per la retromarcia, mentre la tecnologia Parking Assistant Plus include il BMW Drive Recorder, che può registrare fino a 40 secondi di video dell’ambiente esterno al veicolo Il BMW Head-Up Display di nuova generazione trasmette informazioni relative alla guida su un’area di proiezione ingrandita del 70%.

La nuova visualizzazione 3D dell’area circostante disponibile insieme a BMW Live Cockpit Professional mostra le immagini del veicolo e la situazione del traffico nelle sue immediate vicinanze nel quadro strumenti completamente digitale e fornisce informazioni sulle possibili azioni offerte dai sistemi di assistenza alla guida attivati. Il Live Cockpit Plus di serie comprende il Controller iDrive con Control Display da 8,8 pollici e Touch Controller, un quadro strumenti black panel con un display a colori da 5,1 pollici, sistemi multimediali e di navigazione, due porte USB per il trasferimento dei dati e un’interfaccia WiFi. Una scheda SIM integrata con connettività LTE 4G e lo stesso Connected Package Professional standard consentono inoltre di utilizzare servizi digitali come BMW TeleServices e Intelligent Emergency Call, Real Time Traffic Information con avviso di pericolo, Remote Services and Concierge Services.