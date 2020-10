Nuova BMW Serie 4 Coupé: tecnologica e dall’indole sportiva

BMW Serie 4 Coupé è disponibile con quattro motorizzazioni tra propulsori benzina e diesel, ma altre due sono in arrivo per il 2021. Tutte le varianti sono dotate di serie di trasmissione Steptronic a otto rapporti

La splendida cornice di Fontanafredda, in provincia di Cuneo, è stata la sede prescelta per la presentazione della nuova BMW Serie 4 Coupé, la rappresentane della casa tedesca nel segmento delle vetture premium di medie dimensioni.

Nuova BMW Serie 4 Coupé: le caratteristiche

La nuova BMW Serie 4 Coupé si presenta con tratti dinamici ma anche molto definiti. Il frontale è dominato dall’ampia griglia verticale, fondamentale per soddisfare il bisogno di aria per il raffreddamento del motore. Ai lati si notano i fari a LED standard con contorni estremamente sottili (come optional ci sono i fari adattivi a LED con BMW Laserlight). Salendo a bordo, lo sguardo viene catturato dal nuovo display con Control Display da 10,25 pollici e quadro strumenti da 12,3 pollici completamente digitale. Tutto nuovo anche il volante in pelle sportivo, modo condiviso anche coi sedili di nuova concezione. Il nuovo parabrezza con vetro con isolamento acustico e nuovo climatizzatore automatico a tre zone di serie garantiscono isolamento e comfort, sempre. Rispetto all’ultima BMW Serie 3 Berlina, il baricentro è stato abbassato di 21 millimetri e la carreggiata dell’asse posteriore allargata di 23 millimetri, con la distribuzione del peso che ha rapporto 50:50 a tutto vantaggio del dinamismo. Gli ammortizzatori di serie hanno taratura variabile, ma volendo è possibile scegliere le sospensioni M Sport con configurazione ancora più rigida per ammortizzatori, supporti e barre antirollio, montanti aggiuntivi e sterzo sportivo variabile.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, è possibile scegliere tra un propulsore a benzina a sei cilindri in linea capace di erogare una potenza massima di 374 CV, oppure due benzina ma a quattro cilindri e un diesel a quattro cilindri. Per il 2021 è previsto l’arrivo di altre due unità diesel in linea a sei cilindri. La vettura è disponibile anche con tecnologia Mild Hybrid (per il motore a benzina a sei cilindri in linea e tutti i motori diesel) che regala 11 CV in più di potenza. Tutte le varianti sono dotate di serie di trasmissione Steptronic a otto rapporti, mentre come optional c’è la Trasmissione Steptronic Sport a otto rapporti con nuova funzione Sprint per accelerazioni pronte e dinamiche.

La gamma di sistemi di assistenza alla guida vanta l’avviso di collisione anteriore con frenata attiva, l’avviso di abbandono di corsia con rientro in corsia tramite l’assistenza dello sterzo, il Park Distance Control con sensori anteriori e posteriori di serie, mentre come optional si può avere il Driving Assistant Professional che include funzioni come lo sterzo e il Lane Control Assistant con la nuova Active Navigation e la nuova funzione in grado di guidare la BMW Serie 4 Coupé sul lato più appropriato della sua corsia. Il BMW Operating System 7 permette di personalizzare le schermate sul Control Display e sul quadro strumenti, oltre all’uso del BMW Intelligent Personal Assistant. Anche il nuovo sistema di navigazione BMW Maps basato su cloud è di serie e permette il calcolo rapido e preciso di rotte e orari di arrivo e l’aggiornamento dei dati sul traffico in tempo reale a intervalli frequenti.