BMW: nuovi motori e tanta tecnologia in più per le vetture 2022

Oltre alla i4, la Casa dell'Elica sta preparando nuovi propulsori per la Serie 4 Cabrio e per la X1, nonchè un'edizione speciale per l'elettrica i3

Mentre tutti gli occhi sono puntati sul debutto dell’attesissima i4, il marchio BMW sta lavorando anche a un profondo aggiornamento che coinvolgerà diverse altre vetture della sua gamma attuale, le quali di conseguenza si presenteranno più moderne e al passo con i tempi per la prossima stagione. La prima ad essere interessata è la Serie 4 Cabrio, che proporrà tre nuove motorizzazioni sia a benzina che a gasolio.

Entrando nello specifico, le novità saranno la M440i, la M440d xDrive e la 430i xDrive Convertible, con le prime due al vertice del listino in fatto di esclusività e, ovviamente, di sportività – contraddistinta dall’inconfondibile sigla M che richiama la divisione interna M Performance. La prima versione sarà equipaggiata con un sei cilindri turbo da 369 cavalli e 500 Nm di coppia in abbinamento al cambio Steptronic Sport a otto rapporti e al differenziale sportivo M, gli stessi che denotano anche la variante a gasolio che, al contrario, potrà fregiarsi di un propulsore turbodiesel sempre a sei cilindri capace di erogare 335 cavalli di potenza e, addirittura, 700 Nm di coppia massima.

Si tratta di un’unità provvista di tecnologia mild-hybrid a 48V e trazione integrale, che troverà posto anche sulla più “piccola”430i con motore quattro cilindri 2.0 Litri da 242 CV e 400 Nm di coppia. Tutte quante, in ogni caso, utilizzeranno l’automatico Steptronic a otto rapporti, che sarà a sua volta esteso di serie ai modelli X1 e X2 xDrive18d. L’intera gamma BMW, inoltre, riceverà delle nuove colorazioni per la carrozzeria: lo Skyscraper Grey metallizzato sarà disponibile su Serie 1, X2 e X3, mentre l’Aventurine Red potrà essere scelto sempre su X3 e sulla più grande X4. Il Frozen Pure Grey della serie BMW Individual, infine, farà parte delle tinte per Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé.

Le novità, tuttavia, non finiscono qui ma proseguono con alcuni aggiornamenti importanti per l’app MyBMW, che includono la funzione Remote 3D View, la visualizzazione delle impostazioni di climatizzatore e stato degli pneumatici e il trasferimento degli itinerari di viaggio dallo smartphone al navigatore di bordo. C’è spazio anche per la funzionalità specifica di pre-riscaldamento delle batterie quando si avvicina il momento della ricarica per la nuova iX3, così come per un’edizione speciale dell’elettrificata compatta i3.

Il suo nome? Unique Forever Edition, prodotta in 2.000 esemplari e contraddistinta da tinte BMW Individual per la carrozzeria (Aventurine Red metallizzato con finiture in Frozen Grey oppure Storm Bay metalizzato e dettagli in Frozen E-Copper) assieme all’allestimento Suite per l’abitacolo. Quest’ultimo prevede rivestimenti in pelle Vernasca Dark Truffle, quadro strumenti e volante in pelle, cielo in grigio Carum e finiture in legno rovere pregiato, oltre al ricamo “Unique Forever” sui poggiatesta e al badge “One of 2.000” sui pannelli portiere e sugli specchietti retrovisori.