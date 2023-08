Citroën Ami protagonista di una collaborazione con le autoscuole

Citroën Italia e UNASCA hanno annunciato una nuova partnership che vede al centro la Citroën Ami completamente elettrica nelle scuole di guida.

Citroën Italia e UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica) siglano una nuova collaborazione per accelerare l’adozione della mobilità elettrica fra le nuove leve del mondo automobilistico, proprio in occasione del loro debutto alla guida con l’ottenimento della patente AM.

Il costruttore francese soddisfa un bisogno crescente fra i più giovani. Contestualmente, propone loro la rivoluzionaria Citroën Ami, un quadriciclo leggero 100% elettrico, guidabile a partire dai 14 anni, a patto di avere conseguito la patente AM.

Fino a 75 km di autonomia con una singola ricarica

L’innovativa Ami a emissioni zero offre un’esperienza di guida serena, vantando un’autonomia di 75 km grazie a una batteria di 5,5 kWh, ricaricabile completamente in sole 3 ore attraverso una normale presa elettrica da 220V.

Questo EV rappresenta un’opzione ideale per i giovani urbani eco-consapevoli che desiderano viaggiare con stile e in totale libertà. Inoltre, UNASCA si unisce a “Gëneration Ami – a scuola di electric mobility”, una campagna educativa stradale e ambientale ideata e portata avanti dal marchio di Stellantis con l’avallo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un kit didattico per le scuole di guida aderenti

Citroën fornisce alle autoscuole aderenti un kit didattico che verrà discusso in aula con tutti gli studenti iscritti al corso per il patentino AM. Questa sarà un’opportunità per approfondire i vantaggi della mobilità urbana elettrica in termini di ambiente, salute dei cittadini e facilità di guida.

All’interno del kit è incluso un questionario finale, che permetterà ai giovani di verificare l’apprendimento dei contenuti del progetto e di ottenere un attestato di partecipazione. Quest’ultimo consente loro di accumulare crediti formativi e di concorrere per il premio GënerationAMI, che mette in palio un contratto di comodato d’uso gratuito di sei mesi della Citroën Ami.