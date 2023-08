Citroën Ami: un esemplare oro sfila sulle strade di Londra

La divisione inglese di Citroën ha creato un particolare esemplare unico nel suo genere della Citroën Ami con carrozzeria dorata che ha sfilato sulle strade londinesi affianco a diverse supercar e auto di lusso.

Incredibile ma vero, la Citroën Ami sta facendo parlare molto di sé nelle ultime settimane. E come se non bastasse, la casa automobilistica francese ha deciso di dare ulteriore slancio al suo piccolo EV, mostrandolo in un modo che non si può ignorare.

Una Ami completamente rivestita in oro è stata liberata nel cuore di Londra, rubando la scena persino alle supercar più lussuose. Infatti, il quadriciclo leggero a zero emissioni è riuscito a catturare l’attenzione persino accanto a mostri sacri come Ferrari e Lamborghini.

Citroën Ami: un particolare esemplare dorato ha catturato l’attenzione dei londinesi

Lo abbiamo visto in posa accanto a modelli stravaganti come la Ferrari 488 GTB, la F8 Tributo e altre, così come le Lamborghini Huracan e Murcielago. Ma non è tutto: l’Ami dorata ha anche fatto una comparsa accanto a veicoli ultralussuosi come la Rolls-Royce Phantom e la Bentley Mulsanne, oltre a classici costosi come l’Aston Martin DB5.

Non da meno, la piccola auto elettrica ha anche conquistato i cuori dei londinesi, mostrando che dimensioni e potenza non sono tutto. Ha infatti sfilato accanto a SUV mastodontici come il Mercedes-AMG G 63 e un Land Rover Defender con un particolare camuffamento.

Dopo il suo debutto fiammeggiante, la Citroën Ami dorata sarà protagonista di un tour nel Regno Unito. E non sarà da sola: saranno presentate altre sette unità con livree personalizzate da Jenni Sparks, ognuna dedicata a un punto di riferimento locale delle città visitate.

Il tour toccherà diverse città, da Londra a Edimburgo, passando per Bristol, Cardiff, Manchester, Liverpool e Newcastle. Per i visitatori delle tappe previste, sarà possibile partecipare a un concorso scansionando un codice QR, con la possibilità di vincere uno dei sette modelli esclusivi.

Vanta un piccolo motore elettrico da 8 CV

Ricordiamo che il quadriciclo elettrico vanta un motore elettrico da 8 CV di potenza, con una velocità massima di 45 km/h. Quando si tratta di parcheggio e costi operativi, l’Ami batte senza dubbio i suoi competitor a benzina. Inoltre, essendo un veicolo elettrico, ha libero accesso alle zone a traffico limitato.

In conclusione, la Citroën Ami non è solo una novità nel panorama delle auto elettriche; sta sfidando le convenzioni su cosa significa essere un’auto desiderabile nella città moderna. E come se non bastasse, lo sta facendo con uno stile davvero inconfondibile.