Citroën Ami: da oggi è disponibile anche tramite MediaWorld

La Citroën Ami da oggi è acquistabile presso il MediaWorld Tech Village di Milano (in Viale Certosa) e online sul sito Web ufficiale di MediaWorld. È inclusa nel prezzo la garanzia My Ami Care per 36 mesi.

Citroën continua a distinguersi nel settore automobilistico con delle strategie davvero uniche. Nelle scorse ore, ha arricchito il suo profilo di brand innovativo estendendo i suoi approcci unici a metodi e punti vendita non convenzionali per i suoi veicoli. Ha infatti stretto un’importante partnership con MediaWorld, uno dei giganti globali nel settore dell’elettronica e leader europeo.

Il frutto di questa collaborazione è l’opportunità di acquistare la Citroën Ami 100% elettrica presso il MediaWorld Technology Village di Milano (in Viale Certosa) o anche direttamente sul sito Web di MediaWorld.

Questo evidenzia l’audacia del brand francese e il suo impegno costante verso l’innovazione, proponendo le sue auto non solo presso le sue concessionarie, ma anche in luoghi inaspettati per intercettare un pubblico più ampio e giovane.

L’accordo prevede anche l’utilizzo di una Ami Cargo per le consegne

Alessandro Musumeci, direttore marketing di Citroën Italia, è orgoglioso della collaborazione con MediaWorld, sottolineando che entrambe le aziende hanno obiettivi comuni, un focus sull’innovazione, il cliente al centro delle strategie e un’attenzione particolare alla sostenibilità.

MediaWorld condivide l’entusiasmo per questa partnership, come afferma il suo COO Vittorio Buonfiglio. L’azienda è lieta di accogliere la Ami all’interno del suo Tech Village milanese, integrando così la sostenibilità ambientale nelle sue strategie aziendali e prodotti.

Tutti gli interessati possono ordinare online la propria Citroën Ami, scannerizzando il QR code dedicato presente presso il Tech Village, in pochi e semplici passaggi. La collaborazione comprende anche la presenza di un esemplare Cargo, che garantisce un servizio di consegna sostenibile per i clienti di MediaWorld.

Fino a 75 km di autonomia con una singola ricarica

Infine, il lancio dell’iniziativa comprende un vantaggio esclusivo: la garanzia My Ami Care per 36 mesi inclusa nel prezzo della Ami. Ricordiamo che abbiamo di fronte un EV versatile e moderno ed è una soluzione di mobilità rivolta al pubblico più giovane.

Guidabile dai 14 anni con il solo patentino AM, offre un’autonomia fino a 75 km con zero emissioni di CO2 grazie a una batteria da 5,5 kWh, ricaricabile in appena 3 ore attraverso una presa standard da 220V.