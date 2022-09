Citroen AMI: il quadriciclo elettrico accoglie l’infotainment My Ami Play

La simpatica Citroen AMI ottiene il sistema My Ami Play che permette l'integrazione del proprio smartphone e di tutte le funzionalità dell'app My Citroen

Avete acquistato una Citroen AMI e volete sapere come effettuare l’integrazione del vostro smartphone? State leggendo l’articolo giusto: dovete sapere che l’ultimo aggiornamento del simpatico quadriciclo elettrico prodotto dal marchio francese ha introdotto il sistema My Ami Play, vero centro di comando della connettività e delle funzioni multimediali del veicolo che sfrutta le potenzialità dell’app dedicata My Citroen.

Per attivarlo è sufficiente premere il pulsante “Citroen Switch” posizionato sulle razze del volante e attendere l’autorizzazione di collegamento dello smartphone tramite bluetooth. Una volta entrati nell’app My Citroen sarà quindi disponibile la pagina My Ami Play che in sostanza offre quattro funzioni principali selezionabili tramite touch oppure con i comandi vocali.

Si spazia dalla “NAV“, che attiva il navigatore chiamando in causa una delle app disponibili (Waze, Google Maps o Apple Plan), alla “MEDIA“, che mette a disposizione alcune app musicali tra cui Deezer e Apple Music, senza dimenticare le funzionalità “CALL“, per le chiamate, e “RADIO“, che come dice il nome permetterà di passare da una stazione radiofonica all’altra in tutta semplicità.