Citroën Ami: in Italia ad aprile da 7.200 Euro

La piccola citycar elettrica della Casa francese sarà disponibile nel nostro Paese in sette configurazioni differenti a seconda del pack di colorazione prescelto in fase di acquisto

Dopo il nostro primo contatto che seguì la presentazione ufficiale dello scorso ottobre, la nuovissima Citroën Ami è ormai pronta per sbarcare ufficialmente in Italia: il suo debutto sul mercato, infatti, è previsto per il prossimo mese di aprile, con prezzi a partire da 7.200 Euro (senza Ecoincentivi) per l’allestimento di base “Ami Ami”, al quale ne seguono altri sei differenziati a seconda del pack colorato individuato dal cliente in fase di acquisto (in concessionaria, anche con specifiche formule di finanziamento, oppure direttamente online sul sito ufficiale).

Partiamo proprio dall’equipaggiamento entry-level, che di serie offre gruppi ottici e indicatori di direzione a LED, tettuccio in vetro panoramico, interni in tessuto Tep Nero Mistral, presa USB, riscaldamento con funzione disappannamento e cavo di ricarica in dotazione. Questa base di partenza, poi, potrà essere personalizzata con quattro kit a più colori, chiamati nell’ordine My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Orange e My Ami Khaki.

Cosa li distinguerà? A parte la tinta si aggiungeranno la rete di separazione centrale tra le due file di sedili, quella di contenimento da fissare sulle portiere, i tappetini con la stessa tonalità della carrozzeria, il vano portaoggetti sulla parte superiore della plancia, il gancio specifico per la borsa lato passeggero, il supporto per lo smartphone e la connect-box DAT@MI, che andrà a dialogare con l’app My Citroen mettendo a disposizione alcune informazioni essenziali per il guidatore. Tra queste l’autonomia residua, lo stato di ricarica, il chilometraggio complessivo e gli avvisi per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ma non è tutto, perchè al vertice della gamma la nuova Citroen Ami verrà proposta anche nei due allestimenti My Ami Pop e My Ami Vibe: il primo includerà tutte le caratteristiche del pack “My Ami Orange” aggiungendo alcune decorazioni specifiche per i sotto-porta, il bordo nero per i coprifari posteriori, la mascherina nera nella parte superiore del paraurti rinforzato all’anteriore e lo spoilerino nero al retrotreno. Il secondo, invece, avrà come piattaforma il pack “My Ami Grey” aggiungendo le barre porta-tutto, i passaruota neri, le decorazioni per le portiere in grigio, il bordo nero per i coprifari posteriori e la mascherina nera nella parte superiore del paraurti anteriore rinforzato.

Per quanto riguarda i prezzi, la nuova Citroen Ami sarà proposta al pubblico a partire da 7.200 Euro per l’allestimento di base “Ami Ami“, che se ordinato online con un pack colorato darà diritto all’Ecoincentivo del 30% destinato ai motoveicoli e ai quadricicli leggeri. In questo caso il prezzo finale di 7.600 Euro subirà uno sconto fino a 5.731, 15 Euro, poi ulteriormente abbassabile fino a 5.108 Euro nel caso in cui si proceda alla rottamazione di un vecchio veicolo. Per tutti i dettagli del caso, come al solito, fate riferimento al listino che vi abbiamo schematizzato qua sotto:

CITROEN AMI – 100% ELECTRIC MY 2021

Ami Ami – 7.200 Euro

My Ami Pack

Pack Orange, Pack Grey, Pack Blue, Pack Khaki – 7.600 Euro

My Ami Pop – 8.200 Euro

My Ami Vibe – 8.600 Euro