Citroën C5 X: aperti gli ordini in Italia, prezzi da 33.250 Euro

La casa francese ha aperto i pre-ordini per la nuova ammiraglia C5 X, che verrà consegnata ai clienti a partire dall'inizio del nuovo anno

Presentata ufficialmente ad aprile, la nuova Citroen C5 X è oggi ordinabile dai clienti di tutta Europa e, quindi, anche in Italia: l’ammiraglia che combina forme da berlina di lusso con la praticità di una station wagon familiare e con l’assetto rialzato tipico del mondo crossover/SUV sarà consegnata dai primi mesi del 2022 sia nelle classiche motorizzazioni endotermiche a benzina (con un prezzo di partenza di 33.250 Euro) che in quella specifica a tecnologia ibrida plug-in (da 45.250 Euro).

Partendo proprio dalla gamma motori, la nuova Citroen C5 X arriverà sul mercato in tre proposte, tutte abbinate al cambio automatico a otto rapporti EAT8: le prime due sono le PureTech 130 e 180 S&S, rispettivamente da 130 e 180 cavalli, mentre la terza è proprio la Hybrid 225 ë-EAT8, composta dal PureTech benzina più potente e da un’unità elettrica supplementare da 81,2 kW supportata, a sua volta, da una batteria da 12,4 kWh in grado di garantire un’autonomia in Full Electric di 50 km.

Tre anche gli allestimenti disponibili a listino, chiamati nell’ordine Feel Pack, Shine e Shine Pack. Il primo propone di serie le sospensioni e i sedili Advanced Comfort (quello del guidatore ha anche la regolazione lombare), il climatizzatore automatico bizona, il Pack Safety con High Beam Assist, l’accesso alla vettura senza chiave, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la retrocamera e i cerchi in lega Aero X da 19 pollici. Il secondo, invece, aggiunge l’Extended Head-up Display, l’Highway Driver Assist tra gli ADAS, la ricarica induttiva per lo smartphone, la regolazione lombare anche per il passeggero, l’infotainment da 12”, il volante riscaldabile e la selleria mista pelle/TEP.

Conclude l’opera l’allestimento top di gamma Shine Pack, che propone in aggiunta il portellone posteriore elettrico, le regolazioni elettriche per i sedili (a otto vie per il guidatore e a sei per il passeggero anteriore), i vetri acustici e la selleria in pelle Hype Black. Molto ampia anche la possibilità di personalizzazione, con gli interni a scelta tra i rivestimenti Urban Grey, Metropolitan Grey, il già citato Hype Black e l’Hype Adamantium e la carrozzeria nelle seguente colorazioni (metallizzate o perlate): Pearl Black, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey, Amazonite Grey e Magnetic Blue, da abbinare con il tettuccio nero a contrasto e due versioni di cerchi da 19” (Aero X o Aero X Black Diamond).