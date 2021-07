Citroen My Ami Cargo: aperti gli ordini con prezzi da 7.600 Euro

La piccola vettura elettrica destinata ai professionisti arriva in Italia ed è acquistabile sia da privati che da aziende anche nelle formule leasing e noleggio

Dopo la presentazione dello scorso maggio, Citroen apre oggi in Italia le pre-vendite della My Ami Cargo, versione “da lavoro” della sua piccolina a batterie adatta per gli spostamenti quotidiani a breve-media distanza. In veste di quadriciclo omologato in categoria L, questo veicolo può essere ordinato in molteplici modalità sia da aziende che da privati: la prima è quella dell’acquisto diretto, che attraverso i recenti Ecoincentivi nazionali prevede uno sconto sul prezzo di listino (7.600 Euro) rispettivamente fino a 5.731,15 Euro e fino a 5.108,20 Euro a seconda se si procede con la rottamazione di un mezzo pre-Euro3.

In alternativa è possibile optare per l’opzione “leasing”, destinata ai privati con una formula a tempo variabile (da 24 fino a 48 mesi) che consiste in 35 rate a cadenza mensile da 19,99 Euro: un pacchetto che prevede però il versamento di un canone iniziale di 1.988,68 Euro, ridotto a 1.288,81 Euro nel caso in cui si opti nuovamente per la rottamazione in aggiunta all’Ecobonus statale. Per i professionisti e le aziende, invece, è disponibile il noleggio a lungo termine Free2Move Lease, con durata da 12 a 60 mesi e chilometraggio massimo da 5.000 a 75.000 km a seconda delle esigenze.

In aggiunta è inoltre possibile inserire nella formula prescelta diversi servizi aggiuntivi, tra cui l’assicurazione MyAmiCare – con validità fino a cinque anni comprendente l’assistenza per la manutenzione del veicolo e delle batterie – e la consegna a domicilio del veicolo, che con un extra di 250 Euro include anche un’anteprima di 30 minuti di tutte le funzionalità della vettura. Per procedere all’acquisto, quindi, è sufficiente seguire le indicazioni riportate nella pagina a questo link.