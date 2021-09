Cupra anticipa la Tavascan con il concept per corse off-road Extreme E

Al via del prossimo Campionato Extreme E per fuoristrada elettrici ci sarà anche una speciale Cupra Tavascan sviluppata in collaborazione con ABT Sportsline

Oltre alla UrbanRebel da città, il marchio Cupra sta pensando anche al mondo dell’off-road con un concept innovativo che prenderà parte al prossimo Campionato Extreme E per veicoli da fuoristrada elettrici. Si tratta della Tavascan Extreme E, che anticipa il modello di serie previsto per il 2024 e che prenderà parte a questa particolare competizione con il team ABT XE1 – data anche la stretta collaborazione con ABT Sportsline servita per la realizzazione di gran parte delle sue caratteristiche costruttive.

Se confrontato con il modello che ha preso parte all’edizione di quest’anno, la nuova Cupra Tavascan Extreme E di seconda generazione ha ottenuto un restyling estetico evidente e molto più aggressivo, sia all’avantreno che nei gruppi ottici posteriori ad elementi triangolari. L’impatto al primo sguardo è davvero convincente, anche grazie alla presenza di diversi componenti (tra cui lo chassis) ora stampati in 3D che permettono modifiche molto più veloci in caso di necessità.

La carrozzeria del prototipo, inoltre, è stata realizzata con materiali eco-sostenibili di origine naturale, tra i quali la fibra di lino per il rinforzo del tradizionale carbonio: in questo modo, secondo Cupra, si raggiunge un basso impatto ambientale durante la produzione del veicolo e questo permetterà di estendere le tecnologie impiegate anche sui modelli di serie.

Con una batteria da 54 kWh che, insieme al motore elettrico, permette di staccare lo 0-100 in soli 4 secondi, la Tavascan Extreme E Concept rappresenta a tutti gli effetti “la prossima evoluzione della nostra auto da corsa fuoristrada completamente elettrica, con ancora più DNA Cupra e un design che suggerisce la direzione futura del marchio”. La versione stradale, ovviamente, sarà meno votata alle competizioni, ma proporrà un design e delle prestazioni assolutamente sportive per accontentare praticamente tutti. A partire dal 2024, si intende…