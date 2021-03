Cupra Tavascan: da concept a SUV Coupé di serie entro il 2024

Dopo la Born, il prossimo modello "full electric" del marchio Cupra sarà la Tavascan, SUV da 306 cavalli e dall'autonomia di 450 km

Con un piano di elettrificazione che prevede innanzitutto l’arrivo sul mercato della Born entro la fine del 2021, il marchio Cupra sta progressivamente gettando le basi sul suo futuro che prevede come tappa più lontana il debutto di una citycar “full electric” nel 2025. Un anno prima, tuttavia, è prevista un’altra novità, come affermato recentemente dal CEO Wayne Griffith durante la presentazione annuale sui dati finanziari raggiunti nel 2020.

Il suo nome? Cupra Tavascan, basata sull’omonimo concept visto al Salone di Francoforte 2019: una vettura che riprenderà la base di partenza della Volkswagen ID.5 con tanto di piattaforma modulare MEB, ma che si distinguerà per delle forme maggiormente orientate verso lo stile Coupé dalle tendenze sportive – poi esaltate da una powertrain basata su due motori elettrici (uno per assale) per un totale di ben 306 cavalli. Le performance? Si parla di uno 0-100 coperto in soli 6,5 secondi, grazie anche all’efficacia del pacco batterie agli ioni di litio da 77 kWh per un’autonomia massima di 450 km (calcolati nel ciclo di utilizzo WLTP). Numeri importanti, che troveranno sicuramente conferma nell’immediato futuro: tranquilli, vi aggiorneremo. Stay tuned!