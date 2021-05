Cupra Formentor 2021: al debutto i nuovi motori benzina e ibridi plug-in

Per il 2021 la gamma del SUV sportivo spagnolo si amplia con una motorizzazione ibrida "alla spina" d'attacco da 201 cavalli e due benzina rispettivamente da 187 e 242 CV

Dopo avervi presentato l’offerta diesel, il marchio Cupra è ora pronto a svelare la gamma benzina e ad alimentazione ibrida della Formentor, SUV sportivo che di recente ha anche vinto il premio di “Auto Più Bella del Web 2021”. A listino, infatti, fanno il loro debutto un propulsore plug-in “d’attacco” da 201 cavalli e due su piattaforma quattro cilindri 2.0 Litri da 187 e 242 CV, che vanno ad aggiungersi all’ammiraglia equipaggiata dalla più potente versione di questa motorizzazione – spinta fino a quota 306 CV e 400 Nm di coppia massima.

Partiamo dalla versione più economica della Formentor PHEV, equipaggiata con lo stesso quattro cilindri 1.4 Litri della Volkswagen Golf e-Hybrid in affiancamento a un’unità elettrica supplementare da 114 CV e da un pacco batterie da 12,8 kWh, che insieme spingono l’output prestazionale fino a 201 cavalli e 330 Nm di coppia. In questa configurazione (disponibile da circa 41mila Euro) l’autonomia in “full electric” arriva fino a 60 km, per una ricarica completa degli accumulatori pari a 3 ore e mezza se si utilizza la Wallbox specifica da 3,6 kW.

Al suo fianco troviamo la già citata eHybrid VZ2, sempre ibrida plug-in e sempre con il quattro cilindri da 1.4 Litri come motore principale… ma stavolta dotata di una batteria più capiente da 13 kWh già vista (tra l’altro) sulla Golf GTE. Nell’alimentazione a benzina, invece, il listino della Formentor 2021 dà il benvenuto a due versioni con un 2.0 Litri quattro cilindri rispettivamente da 187 e 242 CV, che vanno a piazzarsi proprio a metà tra la entry-level – provvista di un 1.5 turbo-benzina da 150 cavalli – e la top di gamma da 306 cavalli di potenza, che condivide la stessa piattaforma gestita dal cambio automatico DSG a doppia frizione a sette rapporti e dalla trazione integrale. I prezzi? Vi rimandiamo allo schemino riassuntivo qua sotto.

CUPRA FORMENTOR MY 2021

Benzina 1.5 TSI – da 31.000 Euro

Benzina 2.0 TSI 187 CV – da 36.800 Euro

Benzina 2.0 TSI 242 CV – da 39.000 Euro

Benzina 2.0 TSI VZ2 306 CV – da 45.000 Euro

PHEV eHybrid 201 CV – da 41.000 Euro

PHEV eHybrid VZ2 245 CV – da 46.000 Euro